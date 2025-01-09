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Українцям за кордоном обіцяють бронь від мобілізації — які умови

9 січня 2025 13:39
Артем Кругленко - Редактор
Бронювання від мобілізації обіцяють українцям за кордоном — які умови
Міністр національної єдності Олексій Чернишов. Фото: РБК-Україна
Артем Кругленко - Редактор

Зараз багатьом галузях в Україні бракує фахівців. Тому, українська держава готова надати своїм громадянам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації. 

Про це повідомив міністр національної єдності Олексій Чернишов в ефірі Радіо Свобода.  

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Чернишов розповів, що Україна готова надати бронювання від мобілізації українцям, які готові повернути з-за кордону та працювати на оборонних підприємствах. Водночас міністр наголосив, що "це виключно особисте рішення, і ми його вітаємо".

"Сьогодні Україна, деякі індустрії, потребують як повітря фахівців. Це і оборонна галузь, і галузь військово-промислова, це й інші галузі. У нас дефіцит професіоналів, у нас дефіцит спеціалістів, і більшість із них Україна готова бронювати від військової служби", — повідомив Чернишов. 

Він додав, що керівництво держави планує розгорнути спеціальні центри, які допоможуть у пошуках роботи в Україні та в країні перебування українців. За словами міністра, ці центри зможуть надавати послуги і заохочувати обрати той чи інший шлях свій професійний в Україні.

"Я впевнений, що українські чоловіки цього прагнуть, вони хочуть надати користь, якщо він не готовий продовжувати свій шлях у військовому напрямку, він може запропонувати себе як фахівець — і для того діє певний механізм, його треба просто використовувати", — стверджує міністр Чернишов.

Нагадаємо, Кабмін відмовився надавати операторам газорозподільних систем статус критичних підприємств. Тим самим, уряд виступив проти бронювання працівників цієї галузі. 

Крім того,  у лютому деяких із заброньованих українців можуть мобілізувати. Як пояснив член комітету з питань нацбезпеки Олександр Федієнко, 28 лютого всі військовозобов'язані, хто мав бронювання, втратять його

Олексій Чернишов кордон українці мобілізація бронювання

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