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Деяких із заброньованих у лютому мобілізують, — нардеп

8 січня 2025 11:03
Євгенія Брюховецька - редактор
Працівники критичної інфраструктури під загрозою мобілізації
Проходження ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН
Євгенія Брюховецька - редактор

Всіх військовозобов'язаних, які мали бронювання, 28 лютого втратять його. Отримання нового бронювання буде залежати від того, чи підпадає підприємство під відповідні критерії. 

Про це заявив член комітету з питань нацбезпеки Олександр Федієнко у Facebook у середу, 8 січня.

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Втрата бронювання

Нардеп зазначив, що 28 лютого закінчується бронювання у всіх військовозобовʼязаних по країні. Водночас чинним законодавством не передбачено механізму "очікування", поки підприємства перебронюють працівника.

Враховуючи що такі громадяни перебувають всі на обліку, ТЦК має повне право їх мобілізувати. Але керівники військкоматів йдуть на зустріч оборонним підприємствам, підприємствам звʼязку та енергетики, даючи час на перебронювання працівників.

Федієнко зауважив, що бронювання встановлюється Мінекономіки й навіть, якщо підприємство втрачало мобілізаційне завдання, то бронювання працівника залишалося чинним.

"На жаль, далі все складніше і складніше знайти баланс між формуванням заброньованих працівників для критично важливих підприємств, та мобілізацією та поповненням особовим складом ЗСУ", — написав він.

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Скриншот допису Федієнка
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Скриншот допису Федієнка

Раніше юристка пояснила, за яких обставин заброньованих осіб можуть направити на проходження ВЛК.

А адвокат відповів, чи можна податися на перебронювання раніше строку. 

військовий облік мобілізація бронювання ТЦК та СП військовозобов'язані

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