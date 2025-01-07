Мінмолоді та спорту встановила правила для бронювання спортсменів

Спортивні установи можуть бронювати спортсменів — які умови
Міністерство молоді та спорту України ухвалило нові критерії для визначення підприємств, установ та організацій, які мають критичне значення для галузі фізичної культури й спорту в особливий період. Є умови, які треба виконати, щоб отримати бронювання.
Відповідний указ опубліковано на сайті Міністерство молоді та спорту.
Які умови для бронювання спортсменів
Згідно з новими критеріями, підприємства та організації сфери спорту зможуть отримати бронювання за виконанням таких умов:
- сприяння розвитку фізичної культури й спорту в Україні, зокрема олімпійського та неолімпійського руху;
- забезпечення проведення заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та змагань України на відповідний рік;
- підготовка спортсменів національних збірних команд України з видів спорту, визнаних в Україні;
- впровадження та дотримання антидопінгових правил у сфері спортивної діяльності;
- організація та проведення всеукраїнських заходів з фізичної культури і спорту, а також фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, військовослужбовців, функціонування баз паралімпійської та дефлімпійської підготовки.
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