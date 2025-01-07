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Спортивні установи можуть бронювати спортсменів — які умови

7 січня 2025 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Мінмолоді та спорту встановила правила для бронювання спортсменів
Українські гімнасти. Ілюстративне фото: УНІАН
Артем Кругленко - Редактор

Міністерство молоді та спорту України ухвалило нові критерії для визначення підприємств, установ та організацій, які мають критичне значення для галузі фізичної культури й спорту в особливий період. Є умови, які треба виконати, щоб отримати бронювання.

Відповідний указ опубліковано на сайті Міністерство молоді та спорту

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Які умови для бронювання спортсменів

Згідно з новими критеріями, підприємства та організації сфери спорту зможуть отримати бронювання за виконанням таких умов:

  • сприяння розвитку фізичної культури й спорту в Україні, зокрема олімпійського та неолімпійського руху;
  • забезпечення проведення заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та змагань України на відповідний рік;
  • підготовка спортсменів національних збірних команд України з видів спорту, визнаних в Україні;
  • впровадження та дотримання антидопінгових правил у сфері спортивної діяльності;
  • організація та проведення всеукраїнських заходів з фізичної культури і спорту, а також фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, військовослужбовців, функціонування баз паралімпійської та дефлімпійської підготовки.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи треба проходити військово-лікарську комісію заброньованим працівникам. 

Також ми інформували, як виїхати за кордон заброньованим українцям.

спорт Мінспорту мобілізація бронювання військовозобов'язані

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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