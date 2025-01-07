Мінмолоді та спорту встановила правила для бронювання спортсменів

Українські гімнасти. Ілюстративне фото: УНІАН

Міністерство молоді та спорту України ухвалило нові критерії для визначення підприємств, установ та організацій, які мають критичне значення для галузі фізичної культури й спорту в особливий період. Є умови, які треба виконати, щоб отримати бронювання.

Відповідний указ опубліковано на сайті Міністерство молоді та спорту.

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Згідно з новими критеріями, підприємства та організації сфери спорту зможуть отримати бронювання за виконанням таких умов:

сприяння розвитку фізичної культури й спорту в Україні, зокрема олімпійського та неолімпійського руху;

забезпечення проведення заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та змагань України на відповідний рік;

підготовка спортсменів національних збірних команд України з видів спорту, визнаних в Україні;

впровадження та дотримання антидопінгових правил у сфері спортивної діяльності;

організація та проведення всеукраїнських заходів з фізичної культури і спорту, а також фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, військовослужбовців, функціонування баз паралімпійської та дефлімпійської підготовки.

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