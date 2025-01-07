Минмолодежи и спорта установила правила для бронирования спортсменов

Спортивные учреждения могут бронировать спортсменов — условия
Министерство молодежи и спорта Украины приняло новые критерии для определения предприятий, учреждений и организаций, которые имеют критическое значение для отрасли физической культуры и спорта в особый период. Есть условия, которые надо выполнить, чтобы получить бронирование.
Соответствующий указ опубликован на сайте Министерство молодежи и спорта.
Какие условия для бронирования спортсменов
Согласно новым критериям, предприятия и организации сферы спорта смогут получить бронирование при выполнении следующих условий:
- способствование развитию физической культуры и спорта в Украине, в частности олимпийского и неолимпийского движения;
- обеспечение проведения мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований Украины на соответствующий год;
- подготовка спортсменов национальных сборных команд Украины по видам спорта, признанных в Украине;
- внедрение и соблюдение антидопинговых правил в сфере спортивной деятельности;
- организация и проведение всеукраинских мероприятий по физической культуре и спорту, а также физкультурно-спортивной реабилитации лиц с инвалидностью, военнослужащих, функционирование баз паралимпийской и дефлимпийской подготовки.
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