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Як виїхати за кордон заброньованим українцям — є роз'яснення

30 грудня 2025 07:30
Артем Кругленко - Редактор
З'явились роз'яснення як виїжджати заброньованим працівникам за кордон
Бронювання за допомогою сервісу "Дія". Ілюстративне фото: УНІАН
Артем Кругленко - Редактор

Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ, питання мобілізації та виїзду за кордон набуло особливої актуальності. Багато підприємств прагнуть знайти баланс між виробничими потребами та виконанням військових обов'язків своїх співробітників.

Портал Finance.ua зібрав актуальну інформацію щодо виїзду заброньованих працівників за кордон. 

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Хто має право на бронювання від військової служби

Право на бронювання надається працівникам підприємств та установ, які забезпечують критично важливі функції держави. До таких належать державні органи, підприємства оборонно-промислового комплексу, установи, що підтримують життєдіяльність економіки, правоохоронні органи, заклади охорони здоров'я, підприємства комунальної сфери тощо.

Важливо зазначити, що критично важливе підприємство може забронювати працівника лише за умови:

  • перебування на військовому обліку;
  • своєчасного оновлення військово-облікових даних та відсутності розшуку;
  • офіційного працевлаштування на підприємстві;
  • нарахування зарплати понад 20 000 гривень.

Процедура бронювання зазнала змін з початку воєнних дій. Наразі забронювати працівника можна через державний портал "Дія".

Важливо знати: підприємство може забронювати не більш ніж половину своїх військовозобов'язаних співробітників. Максимальний термін бронювання становить шість місяців з можливістю продовження для стратегічно важливих підприємств до одного року.

Необхідні документи для виїзду за кордон

Для законного перетину державного кордону працівникові з бронюванням необхідно мати комплект офіційних документів, зокрема:

  • посвідчення особи з чітким зазначенням статусу працівника, який має бронювання (витяг з наказу Міністерства економіки або інший офіційний документ);
  • документи, які обґрунтовують службову необхідність закордонного відрядження (офіційне посвідчення про відрядження, витяг з наказу керівництва, офіційне звернення до Державної прикордонної служби);
  • актуальний військово-обліковий документ.

Важливо пам'ятати: бронювання не є абсолютною гарантією виїзду за кордон. Остаточне рішення приймають представники прикордонної служби безпосередньо в пункті пропуску.

Мета закордонного відрядження повинна бути пов’язана виключно зі службовими обов'язками. Особисті питання не можуть бути підставою для перетину кордону.

Чи можуть бути заброньовані Фізичні особи-підприємці (ФОП)

Бронювання не поширюється на ФОП, оскільки їхні спеціальності не мають чіткого відображення в системі військового обліку. Кожен випадок виїзду розглядається індивідуально. Прикордонники мають право та обов'язок перевіряти законність підстав для перетину кордону, тому необхідно мати повний пакет підтвердних документів.

Нагадаємо, після завершення терміну дії критичної важливості підприємства воно більше не зможе бронювати своїх працівників. У тих працівників, які уже матимуть бронювання, воно перестане діяти.

Деякі українці не можуть бути призвані до лав Збройних сил примусово. Зокрема, йдеться про тих, хто має відстрочку або бронювання.

Дія мобілізація бронювання війна в Україні військовозобов'язані виїзд за кордон

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