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Как выехать за границу забронированным — есть разъяснения

30 декабря 2025 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Появились разъяснения, как выезжать забронированным работникам за границу
Бронирование с помощью сервиса "Дія". Иллюстративное фото: УНИАН
Артем Кругленко - Редактор

В связи с полномасштабным вторжением РФ вопрос мобилизации и выезда за границу приобрел особую актуальность. Многие предприятия стремятся найти баланс между производственными потребностями и исполнением воинских обязанностей своих сотрудников.

Портал Finance.ua собрал актуальную информацию о выезде забронированных работников за границу.

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Кто имеет право на бронирование от военной службы

Право на бронирование предоставляется работникам предприятий и учреждений, обеспечивающих критически важные функции государства. К ним относятся государственные органы, предприятия оборонно-промышленного комплекса, учреждения, поддерживающие жизнедеятельность экономики, правоохранительные органы, учреждения здравоохранения, предприятия коммунальной сферы и т.д.

Важно отметить, что критически важное предприятие может забронировать работника только при:

  • пребывании на военном учете;
  • своевременном обновлении военно-учетных данных и отсутствии розыска;
  • официальном трудоустройстве на предприятии;
  • начислении зарплаты более 20 000 гривен.

Процедура бронирования претерпела изменения с начала военных действий. Забронировать работника можно через государственный портал "Дія".

Важно знать: предприятие может забронировать не более половины своих военнообязанных сотрудников. Максимальный срок бронирования составляет шесть месяцев с возможностью продления для стратегически важных предприятий до одного года.

Необходимые документы для выезда за границу

Для законного пересечения государственной границы работнику с бронированием необходимо иметь комплект официальных документов, в частности:

  • удостоверение личности с четким указанием статуса работника, имеющего бронирование (выписка из приказа Министерства экономики или другой официальный документ);
  • документы, обосновывающие служебную необходимость заграничной командировки (официальное командировочное удостоверение, выписку из приказа руководства, официальное обращение в Государственную пограничную службу);
  • актуальный военно-учетный документ.

Важно помнить: бронирование не является абсолютной гарантией выезда за границу. Окончательное решение принимают представители пограничной службы прямо в пункте пропуска.

Цель загранкомандировки должна быть связана исключительно со служебными обязанностями. Личные вопросы не могут служить основанием для пересечения границы.

Могут быть забронированы Физические лица-предприниматели (ФЛП)

Бронирование не распространяется на ФЛП, поскольку их специальности не четко отражаются в системе военного учета. Каждый случай выезда рассматривается индивидуально. Пограничники имеют право и обязанность проверять законность оснований пересечения границы, поэтому необходимо иметь полный пакет подтверждающих документов.

Напомним, по истечении срока действия критической важности предприятия оно больше не сможет бронировать своих работников. У тех работников, которые уже будут бронированы, оно перестанет действовать.

Некоторые украинцы не могут быть призваны в ряды Вооруженных Сил принудительно. В частности, речь идет о тех, кто имеет отсрочку или бронирование.

Дия мобилизация бронирование война в Украине военнообязанные выезд за границу

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