Військово-лікарські комісії для людини з бронюванням — чи треба проходити ВЛК заброньованим

ВЛК для заброньованих — чи треба проходити
Військовозобов’язані громадяни України, які оформили бронювання від мобілізації, не повинні проходити військово-лікарську комісію до завершення терміну бронювання. Також не потрібно проходити ВЛК для продовження бронювання.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
ВЛК після бронювання
Військово-лікарську комісію мають проходити усі громадяни України, які перебувають на військовому обліку.
Але існують деякі випадки, коли громадянам не потрібно проходити військово-лікарську комісію.
"Заброньованому військовозобов'язаному не потрібно проходити ВЛК, оскільки він має діючу відстрочку", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.
ВЛК для продовження бронювання
Крім того, наголосив юрист, громадяни, у яких закінчується бронювання, теж не повинні проходити військово-лікарську комісію.
"Для продовження бронювання не потрібно проходити ВЛК, оскільки законодавство не містить такої вимоги", — пояснив Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли громадянин може прийти на ВЛК самостійно.
Додамо, ми повідомляли про те, кому не треба проходити повторну ВЛК.
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