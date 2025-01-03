Військово-лікарські комісії для людини з бронюванням — чи треба проходити ВЛК заброньованим

Військовозобов’язані громадяни в черзі на ВЛК. Фото: sk1.tv

Військовозобов’язані громадяни України, які оформили бронювання від мобілізації, не повинні проходити військово-лікарську комісію до завершення терміну бронювання. Також не потрібно проходити ВЛК для продовження бронювання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військово-лікарську комісію мають проходити усі громадяни України, які перебувають на військовому обліку.

Але існують деякі випадки, коли громадянам не потрібно проходити військово-лікарську комісію.

"Заброньованому військовозобов'язаному не потрібно проходити ВЛК, оскільки він має діючу відстрочку", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

ВЛК для продовження бронювання

Крім того, наголосив юрист, громадяни, у яких закінчується бронювання, теж не повинні проходити військово-лікарську комісію.

"Для продовження бронювання не потрібно проходити ВЛК, оскільки законодавство не містить такої вимоги", — пояснив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли громадянин може прийти на ВЛК самостійно.

Додамо, ми повідомляли про те, кому не треба проходити повторну ВЛК.