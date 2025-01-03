Военно-врачебные комиссии для человека с бронированием — нужно ли проходить ВВК забронированным

Военнообязанные граждане в очереди на ВВК. Фото: sk1.tv

Военнообязанные граждане Украины, оформившие бронирование от мобилизации, не должны проходить военно-врачебную комиссию до истечения срока бронирования. Также не нужно проходить ВВК для продолжения бронирования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военно-врачебную комиссию должны проходить все граждане Украины, состоящие на воинском учете.

Но существуют некоторые случаи, когда гражданам не нужно проходить военно-врачебную комиссию.

"Забронированному военнообязанному не нужно проходить ВВК, поскольку у него есть действующая отсрочка", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.

ВВК для продолжения бронирования

Кроме того, подчеркнул юрист, граждане, у которых заканчивается бронирование, тоже не должны проходить военно-врачебную комиссию.

"Для продления бронирования не нужно проходить ВВК, поскольку законодательство не содержит такого требования", — пояснил Айвазян.

Напомним, мы раньше писали о том, когда гражданин может прийти на ВВК самостоятельно.

Добавим, мы сообщали о том, кому не нужно проходить повторную ВВК.