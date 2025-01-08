Работники критической инфраструктуры под угрозой мобилизации

Прохождение ВВК. Иллюстративное фото: УНИАН

Всех военнообязанных, которые имели бронирование, 28 февраля потеряют его. Получение нового бронирования будет зависеть от того, подпадает ли предприятие под соответствующие критерии.

Об этом заявил член комитета по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко в Facebook в среду, 8 января.

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Потеря бронирования

Нардеп отметил, что 28 февраля заканчивается бронирование у всех военнообязанных по стране. В то же время действующим законодательством не предусмотрен механизм "ожидания", пока предприятия перебронируют работника.

Учитывая что такие граждане находятся все на учете, ТЦК имеет полное право их мобилизовать. Но руководители военкоматов идут на встречу оборонным предприятиям, предприятиям связи и энергетики, давая время на перебронирование работников.

Федиенко отметил, что бронирование устанавливается Минэкономики и даже если предприятие теряло мобилизационное задание, то бронирование работника оставалось в силе.

"К сожалению, дальше все сложнее и сложнее найти баланс между формированием забронированных работников для критически важных предприятий, и мобилизацией и пополнением личным составом ВСУ", — написал он.

Скриншот поста Федиенко

Скриншот поста Федиенко

Ранее юрист объяснила, при каких обстоятельствах забронированных лиц могут направить на прохождение ВВК.

А адвокат ответил, можно ли податься на перебронирование раньше срока.