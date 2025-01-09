Бронирование от мобилизации обещают украинцам за границей — какие условия

Министр национального единства Алексей Чернышов. Фото: РБК-Украина

Сейчас во многих отраслях в Украине не хватает специалистов. Поэтому, украинское государство готово предоставить своим гражданам, находящимся за рубежом, работу на оборонных предприятиях с бронированием от потенциальной мобилизации.

Об этом сообщил министр национального единства Алексей Чернышов в эфире Радио Свобода.

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Чернышов рассказал, что Украина готова предоставить бронирование от мобилизации украинцам, которые готовы вернуть из-за границы и работать на оборонных предприятиях. В то же время министр подчеркнул, что "это исключительно личное решение, и мы его приветствуем".

"Сегодня Украина, некоторые индустрии, нуждаются как воздух в специалистах. Это и оборонная отрасль, и отрасль военно-промышленная, это и другие отрасли. У нас дефицит профессионалов, у нас дефицит специалистов, и большинство из них Украина готова бронировать от военной службы", — сообщил Чернышов.

Он добавил, что руководство государства планирует развернуть специальные центры, которые помогут в поисках работы в Украине и в стране пребывания украинцев. По словам министра, эти центры смогут предоставлять услуги и поощрять выбрать тот или иной путь свой профессиональный в Украине.

"Я уверен, что украинские мужчины к этому стремятся, они хотят оказать пользу, если он не готов продолжать свой путь в военном направлении, он может предложить себя как специалист — и для того действует определенный механизм, его надо просто использовать", — утверждает министр Чернышов.

Напомним, Кабмин отказался предоставлять операторам газораспределительных систем статус критических предприятий. Тем самым, правительство выступило против бронирования работников этой отрасли.

Кроме того, в феврале некоторых из забронированных украинцев могут мобилизовать. Как пояснил член комитета по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко, 28 февраля все военнообязанные, кто имел бронирование, потеряют его.