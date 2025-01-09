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Украинцам за границей обещают бронирование — какие условия

9 января 2025 13:39
Артем Кругленко - Редактор
Бронирование от мобилизации обещают украинцам за границей — какие условия
Министр национального единства Алексей Чернышов. Фото: РБК-Украина
Артем Кругленко - Редактор

Сейчас во многих отраслях в Украине не хватает специалистов. Поэтому, украинское государство готово предоставить своим гражданам, находящимся за рубежом, работу на оборонных предприятиях с бронированием от потенциальной мобилизации.

Об этом сообщил министр национального единства Алексей Чернышов в эфире Радио Свобода.  

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Чернышов рассказал, что Украина готова предоставить бронирование от мобилизации украинцам, которые готовы вернуть из-за границы и работать на оборонных предприятиях. В то же время министр подчеркнул, что "это исключительно личное решение, и мы его приветствуем".

"Сегодня Украина, некоторые индустрии, нуждаются как воздух в специалистах. Это и оборонная отрасль, и отрасль военно-промышленная, это и другие отрасли. У нас дефицит профессионалов, у нас дефицит специалистов, и большинство из них Украина готова бронировать от военной службы", — сообщил Чернышов.

Он добавил, что руководство государства планирует развернуть специальные центры, которые помогут в поисках работы в Украине и в стране пребывания украинцев. По словам министра, эти центры смогут предоставлять услуги и поощрять выбрать тот или иной путь свой профессиональный в Украине.

"Я уверен, что украинские мужчины к этому стремятся, они хотят оказать пользу, если он не готов продолжать свой путь в военном направлении, он может предложить себя как специалист — и для того действует определенный механизм, его надо просто использовать", — утверждает министр Чернышов.

Напомним, Кабмин отказался предоставлять операторам газораспределительных систем статус критических предприятий. Тем самым, правительство выступило против бронирования работников этой отрасли.

Кроме того,  в феврале некоторых из забронированных украинцев могут мобилизовать. Как пояснил член комитета по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко, 28 февраля все военнообязанные, кто имел бронирование, потеряют его

Алексей Чернышов граница украинцы мобилизация бронирование

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