Низьких цін більше немає — що відбулося з вартістю курячих яєць в АТБ

Курячі яйця у лотку. Фото: Новини.LIVE

Минулого тижня, 9 січня 2025 року, редакція сайту Новини.LIVE досліджувала ринок яєць у супермаркетах Києва. Тоді яйця категорії 1 поштучно в мережі АТБ коштували 2,80 грн за штуку. Це була найнижча ціна серед усіх популярних мереж супермаркетів. Проте вже зараз така ціна стала недоступною, що може викликати значний інтерес серед покупців.

Редакція Новини.LIVE повторно дослідила ціни у мережі АТБ, щоб визначити оновлену вартість продукту.

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За результатами нового моніторингу, ціна на нефасовані яйця категорії 1 в АТБ тепер становить 3,89 грн за штуку.

Ціна на нефасовані курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Це помітне підвищення, але навіть з цим зростанням вартість поштучних яєць в АТБ залишається нижчою за пропозиції інших мереж.

Наприклад, у супермаркеті "Варус" аналогічні яйця категорії C1 продаються по 5,65 грн за штуку. Таким чином, різниця між поштучними яйцями в цих мережах становить 31% на користь АТБ (38,90 грн за десяток в АТБ проти 56,50 грн у "Варусі").

Ціна на нефасовані курячі яйця у "Варусі". Фото: скриншот

Якщо говорити про фасовані яйця, ситуація також має цікавий вигляд. В АТБ ціни на фасовані десятки починаються від 52,90 грн ("Своя Лінія", 1 категорія).

Ціни на фасовані курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Ціни на фасовані курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Ціни на фасовані курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

У "Варусі" найдешевший варіант фасованих яєць — "Від Доброї Курки", C2 (43,90 грн за 10 штук), однак це яйця нижчої категорії. Якщо ж порівнювати однакові категорії, наприклад "Ясенсвіт" C1, то вартість в АТБ становить 62,90 грн за десяток, тоді як у "Варусі" — 67,90 грн.

Ціна на фасовані курячі яйця у "Варусі". Фото: скриншот

Різниця тут вже менша, але все одно вигідніше купувати в АТБ. Попри те, що ціна на нефасовані яйця категорії 1 в АТБ зросла до 3,89 грн за штуку, цей варіант залишається економічно вигідним у порівнянні з іншими супермаркетами, зокрема "Варусом". Щодо фасованих яєць, АТБ також пропонує вигідніші ціни на більшість категорій, хоча різниця з конкурентами вже не така значна.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року відбулося значне здорожчання курячих яєць. Українці вимушені купувати десяток базового продукту в середньому за 70 грн, але деякі супермаркети пропонують непогані знижки на поштучний товар.

Також ми писали, що у 2025 році українці платитимуть більше за каву, молоко та яйця. На здорожчання кави вплинули не лише інфляція та повномасштабна війна, а й серйозна посуха в Бразилії.