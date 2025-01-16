Низких цен больше нет — что произошло со стоимостью куриных яиц в АТБ

Куриные яйца в лотке. Фото: Новини.LIVE

На прошлой неделе, 9 января 2025 года, редакция сайта Новини.LIVE исследовала рынок яиц в супермаркетах Киева. Тогда яйца категории 1 поштучно в сети АТБ стоили 2,80 грн за штуку. Это была самая низкая цена среди всех популярных сетей супермаркетов. Однако уже сейчас такая цена стала недоступной, что может вызвать значительный интерес среди покупателей.

Редакция Новини.LIVE повторно исследовала цены в сети АТБ, чтобы определить обновленную стоимость продукта.

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По результатам нового мониторинга, цена на нефасованные яйца категории 1 в АТБ теперь составляет 3,89 грн за штуку.

Цена на нефасованные куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Это заметное повышение, но даже с этим ростом стоимость поштучных яиц в АТБ остается ниже предложений других сетей.

Например, в супермаркете "Варус" аналогичные яйца категории C1 продаются по 5,65 грн за штуку. Таким образом, разница между поштучными яйцами в этих сетях составляет 31% в пользу АТБ (38,90 грн за десяток в АТБ против 56,50 грн в "Варусе").

Цена на нефасованные куриные яйца в "Варусе". Фото: скриншот

Если говорить о фасованных яйцах, ситуация также имеет интересный вид. В АТБ цены на фасованные десятки начинаются от 52,90 грн ("Своя Линия", 1 категория).

Цены на фасованные куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Цены на фасованные куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Цены на фасованные куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

В "Варусе" самый дешевый вариант фасованных яиц — "От Доброй Курицы", C2 (43,90 грн за 10 штук), однако это яйца категорией ниже. Если сравнивать одинаковые категории, например, "Ясенсвит" C1, то стоимость в АТБ составляет 62,90 грн за десяток, тогда как в "Варусе" — 67,90 грн.

Цена на фасованные куриные яйца в "Варусе". Фото: скриншот

Разница здесь уже меньше, но все равно выгоднее покупать в АТБ. Несмотря на то, что цена на нефасованные яйца категории 1 в АТБ выросла до 3,89 грн за штуку, этот вариант остается экономически выгодным по сравнению с другими супермаркетами, в частности "Варусом". Относительно фасованных яиц, АТБ также предлагает более выгодные цены на большинство категорий, хотя разница с конкурентами уже не такая значительная.

Напомним, в конце 2024 года произошло значительное подорожание куриных яиц. Украинцы вынуждены покупать десяток базового продукта в среднем за 70 грн, но некоторые супермаркеты предлагают неплохие скидки на поштучный товар.

Также мы писали, что в 2025 году украинцы будут платить больше за кофе, молоко и яйца. На подорожание кофе повлияли не только инфляция и полномасштабная война, но и серьезная засуха в Бразилии.