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Деми Мур поделилась экстремальным рецептом своего похудения

26 сентября 2024 06:34
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Деми Мур поделилась экстремальным рецептом своего похудения
Актриса Деми Мур. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Недавно Деми Мур вспомнила режим интенсивных тренировок, который она прошла после рождения второй дочери Скаут Уиллис в 1991 году. Живя в Малибу с тогдашним супругом Брюсом Уиллисом, актриса, которой сейчас 61 год, ежедневно проезжала на велосипеде десятки километров в одну сторону до съемок "Непристойного предложения", прилагая огромные усилия, чтобы восстановить свою форму до беременности.

Об этом пишет Daily Mail.

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Мур имеет дочерей Румер, Скаут и Таллулу от бывшего супруга Брюса Уиллиса.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Demi Moore (@demimoore)

 

"Я так сильно давила на себя. У меня был опыт, когда мне говорили похудеть. И все это, возможно, было стыдно и унизительно, но это то, что я сделала. Мне кажется, ей было примерно пять-шесть месяцев, когда мы снимали "Непристойное предложение". Итак, я кормила Скаут всю ночь, вставала в темноте с кроссовками, с налобным фонарем, ехала на велосипеде к Парамаунту, куда угодно, даже на месте, где мы снимали полный день, который обычно составляет 12 часов, а потом начинала все сначала", — вспомнила актриса.

По словам Деми, даже сама мысль о том, что она сделала со своим телом безумная и смешная.

Деми рассказала, что на ее решение требовать зарплату в 12,5 миллиона долларов за роль в "Стриптизе" повлияло ее желание получить справедливую оплату труда, а не конкуренция с ее тогдашним супругом Брюсом Уиллисом.

Мур стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда благодаря фильму 1996 года, где она сыграла стриптизершу.

Выступая в подкасте The New York Times The Interview, она объяснила, что ее просьба касалась не соответствия звездному статусу Уиллиса, а гарантии получения справедливой оплаты за ее работу.

Напомним, скандальная репер отреагировала на хейт в социальной сети. А раньше мы писали, что Деми Мур снялась в откровенной фотосессии.

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