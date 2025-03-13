Налог на недвижимость в Украине и 2025 году: как рассчитать и уплатить

Мужчина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

В Украине владельцы крупной недвижимости обязаны платить налог за так называемые "лишние" квадратные метры. Это касается квартир, площадь которых превышает 60 кв. м, и частных домов, имеющих более 120 кв. м. Расчет налога осуществляется Государственной налоговой службой (ГНС) по месту регистрации владельца, а сумма зависит от типа и количества объектов.

В ГНС отмечают, что формула расчета налога на недвижимость может показаться сложной на первый взгляд, но на самом деле все достаточно просто.

Читайте также:

Квартира: из общей площади квартиры вычитаем 60 кв. м. Облагается налогом только площадь, превышающая этот лимит.

Дом: аналогично, из площади дома вычитаем 120 кв. м.

Квартира + дом: если в собственности есть оба типа недвижимости, общая площадь уменьшается на 180 кв. м.

Важно отметить, что налог начисляется только на ту часть площади, которая превышает установленные лимиты.

Количество объектов недвижимости имеет значение

Размер налога зависит от количества и типа объектов недвижимости в собственности:

один объект: налог рассчитывается на основе площади, уменьшенной на соответствующий лимит (60 кв. м для квартиры или 120 кв. м для дома);

несколько объектов одного типа: суммарная площадь всех объектов уменьшается на соответствующий лимит;

объекты разных типов: общая площадь уменьшается на общий лимит (180 кв. м);

несколько объектов: налог распределяется пропорционально площади каждого объекта.

"Сумма налога на недвижимость будет зависеть от количества и типа ваших объектов и их общей площади после применения скидок", — отмечают в ГНС.

Роскошь облагается налогом дополнительно

Владельцы квартир площадью более 300 кв. м или домов площадью более 500 кв. м должны уплатить дополнительно 25 000 грн в год за каждый такой объект.

Уведомление и уплата

Налоговые органы присылают уведомление о сумме налога до 1 июля следующего года. В уведомлении содержится подробный расчет налога, реквизиты для уплаты и информация об объекте.

"Налоговые органы направляют налогоплательщикам уведомление о сумме налога до 1 июля следующего года. Это сообщение содержит детальный расчет налога и реквизиты для уплаты, а также информацию об адресе, площади объекта и льготах, если они есть. Если налогоплательщик приобретает новый объект недвижимости, налог уплачивается с месяца, когда он стал владельцем этого объекта", — резюмируют в ведомстве.

Отметим, при покупке или продаже недвижимости или автомобиля в Украине в 2025 году необходимо учитывать изменения в налоговом законодательстве, в частности рост военного сбора. Рекомендуется заранее ознакомиться со всеми необходимыми платежами, чтобы избежать неожиданных расходов. Новые ставки налогов могут существенно повлиять на стоимость сделки, поэтому важно быть осведомленным.

Также мы рассказывали, какими налоговыми расходами в 2025 году сопровождается продажа дома, ведь налоговое законодательство по недвижимости претерпело существенные изменения. В частности, военный сбор с операций купли-продажи вырос с 1,5% до 5%. Это значительно увеличило финансовое бремя для продавцов недвижимого имущества.