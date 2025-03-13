Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Нерухомість arrow Як заробляти на нерухомості в Україні — найкращі варіанти arrow

Як заробляти на нерухомості в Україні — найкращі варіанти

13 березня 2025 06:28
Катерина Балаєва - редактор
Ринок нерухомості принесе чималі гроші — як заробити найбільше в 2025
Жінка рахує на калькуляторі. Фото: Freepik
Катерина Балаєва - редактор

У 2025 році ринок нерухомості в Україні кардинально змінюється. Війна та економічна нестабільність трансформували попит, а нові тренди створили унікальні можливості для заробітку. Власники житла й інвестори можуть отримувати прибуток через оренду, перепродаж нерухомості або навіть суборенду комерційних приміщень.

Експерти АН "РІЕЛ" виділили кілька ключових стратегій, які допоможуть заробити на нерухомості в Україні.

Читайте також:

1. Фліпінг: купівля та перепродаж житла

Фліпінг — це класична схема, коли ви купуєте квартиру за вигідною ціною, вкладаєте кошти в ремонт і продаєте значно дорожче.

Як зробити успішний фліпінг

  • Обирайте ліквідну нерухомість — малогабаритні квартири в популярних районах мають найбільший попит.
  • Робіть косметичний ремонт — стильний, але бюджетний, без зайвих витрат.
  • Враховуйте витрати — окрім вартості житла, прораховуйте податки, оформлення документів і час на продаж.

Переваги

  • Високий прибуток — 15-40% від вкладених коштів.
  • Швидкий обіг грошей — продаж можливий вже через 3-6 місяців.

Мінуси

  • Ризики падіння ринку — за невдалого моменту можна продати нерухомість дешевше, ніж купили.
  • Витрати на ремонт можуть зрости через зміну цін на матеріали.

2. Довгострокова та подобова оренда

Оренда — це один із найпопулярніших способів отримання пасивного доходу. У 2025 році зростає попит на житло у великих містах, особливо серед внутрішньо переміщених осіб, молодих спеціалістів та іноземців.

Що вигідніше — довгострокова чи подобова оренда

Довгострокова оренда

  • Менше клопоту — укладаєте договір, отримуєте стабільний дохід.
  • Дохід — нижчий, але прогнозований.
  • Мінімальний ризик псування майна.

Подобова оренда

  • Прибуток — удвічі-втричі вищий, ніж у довгостроковій оренді.
  • Потрібно активно керувати процесом — прибирати, заселяти гостей.
  • Високий ризик простою — важливо правильно рекламувати житло.

3. Інвестування в новобудови

Купівля квартири на етапі котловану дозволяє заощадити до 50% вартості, а після введення будинку в експлуатацію ціна значно зростає.

Як інвестувати вигідно

  • Вибирайте перевіреного забудовника — досліджуйте його попередні проєкти.
  • Обирайте популярні локації — райони з розвиненою інфраструктурою завжди дорожчають.
  • Аналізуйте плани забудовника — чи буде житло комфортним для майбутніх мешканців.

Плюси

  • Мінімальний ризик втрати коштів, якщо забудовник надійний.
  • Прибуток від 30% і вище після введення будинку в експлуатацію.

Мінуси

  • Довге замороження грошей — потрібно чекати 1-2 роки на завершення будівництва.
  • Ризик недобудови — якщо забудовник ненадійний.

4. Суборенда комерційної нерухомості

Суборенда — це оренда приміщень із подальшою їхньою здачею іншим людям за вищу ціну.

Як це працює

  • Орендуєте приміщення за низькою ціною.
  • Ділимо його на маленькі офіси, студії, капсульний готель.
  • Здаєте площу дрібними частинами, отримуючи дохід у 2-3 рази вищий.

Приклад

Орендувавши 100 кв. м у центрі Києва за 50 000 грн/місяць, можна розбити його на 10 міні-офісів і здати кожен по 10 000 грн, отримавши 100 000 грн доходу.

5. Купівля нерухомості для бізнесу

Власники бізнесу можуть заробляти на приміщеннях, відкриваючи власні офіси, магазини, склади.

Популярні варіанти

  • Коворкінги — попит на гнучкі офісні простори зростає.
  • Міні-готелі — підвищений інтерес серед туристів і відряджених працівників.
  • Оренда складів — інтернет-магазини та логістичні компанії шукають приміщення.

Раніше ми розповідали скільки коштує оренда торгівельної точки біля метро в Києві. Адже столичний ринок комерційної нерухомості, особливо біля метро, завжди реагує на економічні зміни, показуючи як стабільність, так і нові тенденції в оренді торгових площ. 

Також зазначимо, що війна в Україні суттєво змінила ринок житла, зробивши безпеку ключовим фактором вибору. Через військові дії, руйнування та удари по інфраструктурі, покупці змушені ретельно оцінювати ризики, пов'язані з майбутнім житлом. Це вимагає уважного аналізу безпеки району, стану будинку та наявності укриттів.

квартири нерухомість інвестиції гроші оренда
Реклама
Реклама
Реклама