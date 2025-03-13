Ринок нерухомості принесе чималі гроші — як заробити найбільше в 2025

Жінка рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

У 2025 році ринок нерухомості в Україні кардинально змінюється. Війна та економічна нестабільність трансформували попит, а нові тренди створили унікальні можливості для заробітку. Власники житла й інвестори можуть отримувати прибуток через оренду, перепродаж нерухомості або навіть суборенду комерційних приміщень.

Експерти АН "РІЕЛ" виділили кілька ключових стратегій, які допоможуть заробити на нерухомості в Україні.

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1. Фліпінг: купівля та перепродаж житла

Фліпінг — це класична схема, коли ви купуєте квартиру за вигідною ціною, вкладаєте кошти в ремонт і продаєте значно дорожче.

Як зробити успішний фліпінг

Обирайте ліквідну нерухомість — малогабаритні квартири в популярних районах мають найбільший попит.

Робіть косметичний ремонт — стильний, але бюджетний, без зайвих витрат.

Враховуйте витрати — окрім вартості житла, прораховуйте податки, оформлення документів і час на продаж.

Переваги

Високий прибуток — 15-40% від вкладених коштів.

Швидкий обіг грошей — продаж можливий вже через 3-6 місяців.

Мінуси

Ризики падіння ринку — за невдалого моменту можна продати нерухомість дешевше, ніж купили.

Витрати на ремонт можуть зрости через зміну цін на матеріали.

2. Довгострокова та подобова оренда

Оренда — це один із найпопулярніших способів отримання пасивного доходу. У 2025 році зростає попит на житло у великих містах, особливо серед внутрішньо переміщених осіб, молодих спеціалістів та іноземців.

Що вигідніше — довгострокова чи подобова оренда

Довгострокова оренда

Менше клопоту — укладаєте договір, отримуєте стабільний дохід.

Дохід — нижчий, але прогнозований.

Мінімальний ризик псування майна.

Подобова оренда

Прибуток — удвічі-втричі вищий, ніж у довгостроковій оренді.

Потрібно активно керувати процесом — прибирати, заселяти гостей.

Високий ризик простою — важливо правильно рекламувати житло.

3. Інвестування в новобудови

Купівля квартири на етапі котловану дозволяє заощадити до 50% вартості, а після введення будинку в експлуатацію ціна значно зростає.

Як інвестувати вигідно

Вибирайте перевіреного забудовника — досліджуйте його попередні проєкти.

Обирайте популярні локації — райони з розвиненою інфраструктурою завжди дорожчають.

Аналізуйте плани забудовника — чи буде житло комфортним для майбутніх мешканців.

Плюси

Мінімальний ризик втрати коштів, якщо забудовник надійний.

Прибуток від 30% і вище після введення будинку в експлуатацію.

Мінуси

Довге замороження грошей — потрібно чекати 1-2 роки на завершення будівництва.

Ризик недобудови — якщо забудовник ненадійний.

4. Суборенда комерційної нерухомості

Суборенда — це оренда приміщень із подальшою їхньою здачею іншим людям за вищу ціну.

Як це працює

Орендуєте приміщення за низькою ціною.

Ділимо його на маленькі офіси, студії, капсульний готель.

Здаєте площу дрібними частинами, отримуючи дохід у 2-3 рази вищий.

Приклад

Орендувавши 100 кв. м у центрі Києва за 50 000 грн/місяць, можна розбити його на 10 міні-офісів і здати кожен по 10 000 грн, отримавши 100 000 грн доходу.

5. Купівля нерухомості для бізнесу

Власники бізнесу можуть заробляти на приміщеннях, відкриваючи власні офіси, магазини, склади.

Популярні варіанти

Коворкінги — попит на гнучкі офісні простори зростає.

Міні-готелі — підвищений інтерес серед туристів і відряджених працівників.

Оренда складів — інтернет-магазини та логістичні компанії шукають приміщення.

Раніше ми розповідали скільки коштує оренда торгівельної точки біля метро в Києві. Адже столичний ринок комерційної нерухомості, особливо біля метро, завжди реагує на економічні зміни, показуючи як стабільність, так і нові тенденції в оренді торгових площ.

Також зазначимо, що війна в Україні суттєво змінила ринок житла, зробивши безпеку ключовим фактором вибору. Через військові дії, руйнування та удари по інфраструктурі, покупці змушені ретельно оцінювати ризики, пов'язані з майбутнім житлом. Це вимагає уважного аналізу безпеки району, стану будинку та наявності укриттів.