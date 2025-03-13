Рынок недвижимости принесет немалые деньги — как заработать больше всего в 2025

Как зарабатывать на недвижимости в Украине — лучшие варианты
В 2025 году рынок недвижимости в Украине кардинально меняется. Война и экономическая нестабильность трансформировали спрос, а новые тренды создали уникальные возможности для заработка. Владельцы жилья и инвесторы могут получать прибыль через аренду, перепродажу недвижимости или даже субаренду коммерческих помещений.
Эксперты АН "РІЕЛ" выделили несколько ключевых стратегий, которые помогут заработать на недвижимости в Украине.
1. Флипинг: покупка и перепродажа жилья
Флипинг — это классическая схема, когда вы покупаете квартиру по выгодной цене, вкладываете средства в ремонт и продаете значительно дороже.
Как сделать успешный флипинг
- Выбирайте ликвидную недвижимость — малогабаритные квартиры в популярных районах пользуются наибольшим спросом.
- Делайте косметический ремонт — стильный, но бюджетный, без лишних затрат.
- Учитывайте расходы — кроме стоимости жилья, просчитывайте налоги, оформление документов и время на продажу.
Преимущества
- Высокая прибыль — 15-40% от вложенных средств.
- Быстрый оборот денег — продажа возможна уже через 3-6 месяцев.
Минусы
- Риски падения рынка — при неудачном моменте можно продать недвижимость дешевле, чем купили.
- Расходы на ремонт могут вырасти из-за изменения цен на материалы.
2. Долгосрочная и посуточная аренда
Аренда — это один из самых популярных способов получения пассивного дохода. В 2025 году растет спрос на жилье в крупных городах, особенно среди внутренне перемещенных лиц, молодых специалистов и иностранцев.
Что выгоднее — долгосрочная или посуточная аренда
Долгосрочная аренда
- Меньше хлопот — заключаете договор, получаете стабильный доход.
- Доход — ниже, но прогнозируемый.
- Минимальный риск порчи имущества.
Посуточная аренда
- Прибыль — в два-три раза выше, чем в долгосрочной аренде.
- Нужно активно управлять процессом — убирать, заселять гостей.
- Высокий риск простоя — важно правильно рекламировать жилье.
3. Инвестирование в новостройки
Покупка квартиры на этапе котлована позволяет сэкономить до 50% стоимости, а после введения дома в эксплуатацию цена значительно возрастает.
Как инвестировать выгодно
- Выбирайте проверенного застройщика — исследуйте его предыдущие проекты.
- Выбирайте популярные локации — районы с развитой инфраструктурой всегда дорожают.
- Анализируйте планы застройщика — будет ли жилье комфортным для будущих жильцов.
Плюсы
- Минимальный риск потери средств, если застройщик надежный.
- Прибыль от 30% и выше после ввода дома в эксплуатацию.
Минусы
- Долгое замораживание денег — нужно ждать 1-2 года на завершение строительства.
- Риск недостроя — если застройщик ненадежный.
4. Субаренда коммерческой недвижимости
Субаренда — это аренда помещений с последующей их сдачей другим людям за более высокую цену.
Как это работает
- Арендуете помещение по низкой цене.
- Делим его на маленькие офисы, студии, капсульный отель.
- Сдаёте площадь мелкими частями, получая доход в 2-3 раза выше.
Пример
Арендовав 100 кв. м в центре Киева за 50 000 грн/месяц, можно разбить его на 10 мини-офисов и сдать каждый по 10 000 грн, получив 100 000 грн дохода.
5. Покупка недвижимости для бизнеса
Владельцы бизнеса могут зарабатывать на помещениях, открывая собственные офисы, магазины, склады.
Популярные варианты
- Коворкинги — спрос на гибкие офисные пространства растет.
- Мини-отели — повышенный интерес среди туристов и командированных работников.
- Аренда складов — интернет-магазины и логистические компании ищут помещения.
Ранее мы рассказывали сколько стоит аренда торговой точки возле метро в Киеве. Ведь столичный рынок коммерческой недвижимости, особенно возле метро, всегда реагирует на экономические изменения, показывая как стабильность, так и новые тенденции в аренде торговых площадей.
Также отметим, что война в Украине существенно изменила рынок жилья, сделав безопасность ключевым фактором выбора. Из-за военных действий, разрушений и ударов по инфраструктуре, покупатели вынуждены тщательно оценивать риски, связанные с будущим жильем. Это требует внимательного анализа безопасности района, состояния дома и наличия укрытий.
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