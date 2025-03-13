Рынок недвижимости принесет немалые деньги — как заработать больше всего в 2025

Женщина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

В 2025 году рынок недвижимости в Украине кардинально меняется. Война и экономическая нестабильность трансформировали спрос, а новые тренды создали уникальные возможности для заработка. Владельцы жилья и инвесторы могут получать прибыль через аренду, перепродажу недвижимости или даже субаренду коммерческих помещений.

Эксперты АН "РІЕЛ" выделили несколько ключевых стратегий, которые помогут заработать на недвижимости в Украине.

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1. Флипинг: покупка и перепродажа жилья

Флипинг — это классическая схема, когда вы покупаете квартиру по выгодной цене, вкладываете средства в ремонт и продаете значительно дороже.

Как сделать успешный флипинг

Выбирайте ликвидную недвижимость — малогабаритные квартиры в популярных районах пользуются наибольшим спросом.

Делайте косметический ремонт — стильный, но бюджетный, без лишних затрат.

Учитывайте расходы — кроме стоимости жилья, просчитывайте налоги, оформление документов и время на продажу.

Преимущества

Высокая прибыль — 15-40% от вложенных средств.

Быстрый оборот денег — продажа возможна уже через 3-6 месяцев.

Минусы

Риски падения рынка — при неудачном моменте можно продать недвижимость дешевле, чем купили.

Расходы на ремонт могут вырасти из-за изменения цен на материалы.

2. Долгосрочная и посуточная аренда

Аренда — это один из самых популярных способов получения пассивного дохода. В 2025 году растет спрос на жилье в крупных городах, особенно среди внутренне перемещенных лиц, молодых специалистов и иностранцев.

Что выгоднее — долгосрочная или посуточная аренда

Долгосрочная аренда

Меньше хлопот — заключаете договор, получаете стабильный доход.

Доход — ниже, но прогнозируемый.

Минимальный риск порчи имущества.

Посуточная аренда

Прибыль — в два-три раза выше, чем в долгосрочной аренде.

Нужно активно управлять процессом — убирать, заселять гостей.

Высокий риск простоя — важно правильно рекламировать жилье.

3. Инвестирование в новостройки

Покупка квартиры на этапе котлована позволяет сэкономить до 50% стоимости, а после введения дома в эксплуатацию цена значительно возрастает.

Как инвестировать выгодно

Выбирайте проверенного застройщика — исследуйте его предыдущие проекты.

Выбирайте популярные локации — районы с развитой инфраструктурой всегда дорожают.

Анализируйте планы застройщика — будет ли жилье комфортным для будущих жильцов.

Плюсы

Минимальный риск потери средств, если застройщик надежный.

Прибыль от 30% и выше после ввода дома в эксплуатацию.

Минусы

Долгое замораживание денег — нужно ждать 1-2 года на завершение строительства.

Риск недостроя — если застройщик ненадежный.

4. Субаренда коммерческой недвижимости

Субаренда — это аренда помещений с последующей их сдачей другим людям за более высокую цену.

Как это работает

Арендуете помещение по низкой цене.

Делим его на маленькие офисы, студии, капсульный отель.

Сдаёте площадь мелкими частями, получая доход в 2-3 раза выше.

Пример

Арендовав 100 кв. м в центре Киева за 50 000 грн/месяц, можно разбить его на 10 мини-офисов и сдать каждый по 10 000 грн, получив 100 000 грн дохода.

5. Покупка недвижимости для бизнеса

Владельцы бизнеса могут зарабатывать на помещениях, открывая собственные офисы, магазины, склады.

Популярные варианты

Коворкинги — спрос на гибкие офисные пространства растет.

Мини-отели — повышенный интерес среди туристов и командированных работников.

Аренда складов — интернет-магазины и логистические компании ищут помещения.

Ранее мы рассказывали сколько стоит аренда торговой точки возле метро в Киеве. Ведь столичный рынок коммерческой недвижимости, особенно возле метро, всегда реагирует на экономические изменения, показывая как стабильность, так и новые тенденции в аренде торговых площадей.

Также отметим, что война в Украине существенно изменила рынок жилья, сделав безопасность ключевым фактором выбора. Из-за военных действий, разрушений и ударов по инфраструктуре, покупатели вынуждены тщательно оценивать риски, связанные с будущим жильем. Это требует внимательного анализа безопасности района, состояния дома и наличия укрытий.