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Как зарабатывать на недвижимости в Украине — лучшие варианты

13 марта 2025 06:28
Катерина Балаева - редактор
Рынок недвижимости принесет немалые деньги — как заработать больше всего в 2025
Женщина считает на калькуляторе. Фото: Freepik
Катерина Балаева - редактор

В 2025 году рынок недвижимости в Украине кардинально меняется. Война и экономическая нестабильность трансформировали спрос, а новые тренды создали уникальные возможности для заработка. Владельцы жилья и инвесторы могут получать прибыль через аренду, перепродажу недвижимости или даже субаренду коммерческих помещений.

Эксперты АН "РІЕЛ" выделили несколько ключевых стратегий, которые помогут заработать на недвижимости в Украине.

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1. Флипинг: покупка и перепродажа жилья

Флипинг — это классическая схема, когда вы покупаете квартиру по выгодной цене, вкладываете средства в ремонт и продаете значительно дороже.

Как сделать успешный флипинг

  • Выбирайте ликвидную недвижимость — малогабаритные квартиры в популярных районах пользуются наибольшим спросом.
  • Делайте косметический ремонт — стильный, но бюджетный, без лишних затрат.
  • Учитывайте расходы — кроме стоимости жилья, просчитывайте налоги, оформление документов и время на продажу.

Преимущества

  • Высокая прибыль — 15-40% от вложенных средств.
  • Быстрый оборот денег — продажа возможна уже через 3-6 месяцев.

Минусы

  • Риски падения рынка — при неудачном моменте можно продать недвижимость дешевле, чем купили.
  • Расходы на ремонт могут вырасти из-за изменения цен на материалы.

2. Долгосрочная и посуточная аренда

Аренда — это один из самых популярных способов получения пассивного дохода. В 2025 году растет спрос на жилье в крупных городах, особенно среди внутренне перемещенных лиц, молодых специалистов и иностранцев.

Что выгоднее — долгосрочная или посуточная аренда

Долгосрочная аренда

  • Меньше хлопот — заключаете договор, получаете стабильный доход.
  • Доход — ниже, но прогнозируемый.
  • Минимальный риск порчи имущества.

Посуточная аренда

  • Прибыль — в два-три раза выше, чем в долгосрочной аренде.
  • Нужно активно управлять процессом — убирать, заселять гостей.
  • Высокий риск простоя — важно правильно рекламировать жилье.

3. Инвестирование в новостройки

Покупка квартиры на этапе котлована позволяет сэкономить до 50% стоимости, а после введения дома в эксплуатацию цена значительно возрастает.

Как инвестировать выгодно

  • Выбирайте проверенного застройщика — исследуйте его предыдущие проекты.
  • Выбирайте популярные локации — районы с развитой инфраструктурой всегда дорожают.
  • Анализируйте планы застройщика — будет ли жилье комфортным для будущих жильцов.

Плюсы

  • Минимальный риск потери средств, если застройщик надежный.
  • Прибыль от 30% и выше после ввода дома в эксплуатацию.

Минусы

  • Долгое замораживание денег — нужно ждать 1-2 года на завершение строительства.
  • Риск недостроя — если застройщик ненадежный.

4. Субаренда коммерческой недвижимости

Субаренда — это аренда помещений с последующей их сдачей другим людям за более высокую цену.

Как это работает

  • Арендуете помещение по низкой цене.
  • Делим его на маленькие офисы, студии, капсульный отель.
  • Сдаёте площадь мелкими частями, получая доход в 2-3 раза выше.

Пример

Арендовав 100 кв. м в центре Киева за 50 000 грн/месяц, можно разбить его на 10 мини-офисов и сдать каждый по 10 000 грн, получив 100 000 грн дохода.

5. Покупка недвижимости для бизнеса

Владельцы бизнеса могут зарабатывать на помещениях, открывая собственные офисы, магазины, склады.

Популярные варианты

  • Коворкинги — спрос на гибкие офисные пространства растет.
  • Мини-отели — повышенный интерес среди туристов и командированных работников.
  • Аренда складов — интернет-магазины и логистические компании ищут помещения.

Ранее мы рассказывали сколько стоит аренда торговой точки возле метро в Киеве. Ведь столичный рынок коммерческой недвижимости, особенно возле метро, всегда реагирует на экономические изменения, показывая как стабильность, так и новые тенденции в аренде торговых площадей.

Также отметим, что война в Украине существенно изменила рынок жилья, сделав безопасность ключевым фактором выбора. Из-за военных действий, разрушений и ударов по инфраструктуре, покупатели вынуждены тщательно оценивать риски, связанные с будущим жильем. Это требует внимательного анализа безопасности района, состояния дома и наличия укрытий.

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