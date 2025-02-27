Ціни на оренду торгових місць біля метро в Києві в лютому 2025

Вхід в метро Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Київський ринок комерційної нерухомості, особливо в зоні станцій метро, завжди був динамічним і чутливим до економічних змін. Лютий 2025 року не став винятком, демонструючи як стабільність, так і нові тенденції в оренді торгових площ.

Редакція Новини.LIVE проаналізувала ціни та фактори, що впливають на вартість оренди торгового місця біля станцій метро у Києві.

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Аналіз цін

Центральні станції метро

Оренда торгового місця площею 10-20 кв. м у центрі міста може коштувати від 20 000 до 50 000 грн на місяць.

Великі приміщення (50 кв. м і більше) можуть коштувати від 100 000 грн на місяць.

Наприклад, на порталі OLX пропонується в оренду МАФ біля метро "Площа Українських героїв" за 20 000 грн на місяць. В оренду пропонується частина зупинкового комплексу площею 7 кв. м.

Оренда кіоску на Великій Васильківській. Фото: OLX



За ті ж 20 000 грн можна орендувати і трохи більше приміщення, 15 кв. м., але вже біля метро "Васильківська".

Оренда приміщення біля метро "Васильківська". Фото: OLX

Трошки дешевше, за 13 000 грн, можна орендувати приміщення біля метро "Дорогожичи". За цю ціну пропонується 15 кв. м з окремим фасадним входом.

Приміщення для оренди біля метро "Дорогожичі". Фото: OLX



Ще дешевше, за 12 000 грн, пропонується торгове місце в переході недалеко від метро "Вокзальна". Але й площа у цього об’єкту відповідна — 2 квадратні метра.

Торгове місце біля метро "Вокзальна". Фото: OLX



Околиці

На околицях ціни значно нижчі. Маленькі торгові точки можна орендувати за 5 000-15 000 грн на місяць, більші приміщення від 20 000 грн.

Так, біля метро "Політехнічний інститут" пропонується приміщення площею 13 кв. м за 30 000 грн.

Приміщення для оренди біля метро "Політехнічний інститут". Фото: OLX

А ось біля метро "Бориспільська" за 27 000 грн можна орендувати приміщення навіть під невеликий магазин — площа становить 112 кв. м.

Приміщення для оренди біля метро "Бориспільська". Фото: OLX



Фактори, що впливають на ціни

Розташування:

центральні станції метро, такі як "Хрещатик", "Театральна", "Золоті ворота", традиційно залишаються найдорожчими. Високий пасажиропотік і концентрація бізнес-активності зумовлюють високий попит на торгові площі;

станції на околицях, такі як "Лісова", "Академмістечко", "Вирлиця", пропонують більш доступні ціни, але також мають свою специфіку, пов'язану з місцевим трафіком і потребами.

Площа та стан приміщення:

маленькі торгові точки (до 20 кв. м) можуть мати вищу ціну за квадратний метр, ніж великі приміщення;

приміщення з якісним ремонтом, вітринами та необхідними комунікаціями коштують дорожче.

Тип бізнесу:

орендна плата може варіюватися залежно від типу бізнесу. Наприклад, для кав'ярень, аптек або магазинів продуктів харчування орендна плата може бути вищою через їхню популярність і стабільний попит.

Економічна ситуація:

економічна нестабільність, інфляція та зміни в купівельній спроможності населення впливають на ціни оренди.

Сезонність:

сезонні коливання також відіграють роль. Наприклад, перед святами або влітку попит на деякі типи торгових місць може зростати, що призводить до підвищення цін.

Тенденції ринку комерційної нерухомості в Києві

Спостерігається зростання попиту на невеликі торгові точки, орієнтовані на надання швидких послуг або продаж товарів "на винос".

Онлайн-торгівля продовжує впливати на ринок, але фізичні магазини залишаються важливими для багатьох видів бізнесу.

Збільшення інтересу до оренди приміщень, які можна використовувати як пункти видачі інтернет магазинів.

Як повідомлялось, купівля комерційної нерухомості — це вигідна інвестиція, особливо в умовах інфляції, адже вона допомагає зберегти та примножити капітал. Важливо ретельно проаналізувати ринок та обрати об'єкт, який відповідає вашим цілям та потребам.

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