Як вигідно купити комерційну нерухомість в Україні в 2025 році: кроки та поради

Комерційна нерухомість. Фото: Build Portal

Купівля комерційної нерухомості є вигідним вкладенням коштів, особливо в умовах інфляції. Вибір правильного об'єкта під бізнес або інвестицію — важливий крок.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які важливо врахувати фактори, щоб зробити розумний вибір.

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Розташування об'єкта — це перший і найважливіший фактор при покупці. Наприклад, для ресторану чи магазину потрібне місце з великим пішохідним потоком, тоді як для офісу, орієнтованого на онлайн-бізнес, можна обрати менш людне місце. Ретельно вивчіть, як прохідність та доступність локації відповідає вашій цільовій аудиторії.

— це перший і найважливіший фактор при покупці. Наприклад, для ресторану чи магазину потрібне місце з великим пішохідним потоком, тоді як для офісу, орієнтованого на онлайн-бізнес, можна обрати менш людне місце. Ретельно вивчіть, як прохідність та доступність локації відповідає вашій цільовій аудиторії. Інфраструктура та сусідство також мають велике значення. Близькість до інших бізнесів, торгових центрів або важливих комунікацій може стати конкурентною перевагою. Однак, якщо поруч вже є аналогічні підприємства, варто розглянути інші варіанти.

також мають велике значення. Близькість до інших бізнесів, торгових центрів або важливих комунікацій може стати конкурентною перевагою. Однак, якщо поруч вже є аналогічні підприємства, варто розглянути інші варіанти. Площа приміщення — це ще один критерій, на який слід звертати увагу. Перед покупкою потрібно точно визначити, скільки простору потрібно для розміщення обладнання та персоналу. Переплата за непотрібно велику площу може стати додатковим тягарем для бізнесу.

— це ще один критерій, на який слід звертати увагу. Перед покупкою потрібно точно визначити, скільки простору потрібно для розміщення обладнання та персоналу. Переплата за непотрібно велику площу може стати додатковим тягарем для бізнесу. Комунікації та технічний стан — кожен комерційний об'єкт має бути оснащений належними комунікаціями (електрика, вода, каналізація, інтернет). Оцінка технічного стану об'єкта допоможе уникнути додаткових витрат на ремонт.

Ризики при купівлі комерційної нерухомості

Купівля комерційної нерухомості завжди пов'язана з певними ризиками, і важливо їх правильно оцінити перед угодою.

Зміна ринкових умов. Криза, спад економіки або зміни в попиті можуть вплинути на вартість нерухомості.

Криза, спад економіки або зміни в попиті можуть вплинути на вартість нерухомості. Простій об'єкта. Якщо об'єкт не підходить для оренди або важко знайти орендарів, інвестиція може не принести очікуваних доходів.

Якщо об'єкт не підходить для оренди або важко знайти орендарів, інвестиція може не принести очікуваних доходів. Технічні проблеми. Необхідність ремонту інженерних систем (опалення, електропроводка тощо) може значно збільшити витрати.

Необхідність ремонту інженерних систем (опалення, електропроводка тощо) може значно збільшити витрати. Невисока ліквідність. Продаж комерційної нерухомості часто займає більше часу, ніж житлової, через специфіку ринку.

Як перевірити юридичну чистоту угоди

Одним з найбільш важливих етапів при купівлі є перевірка документів. Це дозволить уникнути проблем з правами власності або іншими юридичними питаннями.

Документи продавця. Перш за все, перевірте правовстановлювальні документи, а також наявність реєстрації об'єкта в БТІ. Перевірка на обтяження. Переконайтесь, що об'єкт не знаходиться під арештом або в заставі. Договори. Уважно вивчіть умови договору купівлі-продажу, а також можливі додаткові вимоги або обмеження.

Основні етапи купівлі комерційної нерухомості

Процес купівлі комерційного об'єкта складається з кількох етапів:

Вибір об'єкта. Визначте, чи об'єкт підходить для ваших цілей.

Огляд об'єкта. Оцінка місця, технічного стану та інфраструктури.

Перевірка документів. Юридичний супровід угоди дозволить уникнути неприємних сюрпризів.

Підписання договору. Обговорення умов та підписання офіційних документів.

Проведення оплати та реєстрація. Після підтвердження угоди потрібно провести оплату та зареєструвати право власності.

Раніше ми розповідали, скільки коштують в Україні будинки на колесах та що є всередині для життя. Адже вони набирають популярності серед тих, хто цінує свободу та комфорт у подорожах. Ці мобільні житла обладнані всім необхідним для комфортного проживання в дорозі, від спальних місць до кухонь та ванних кімнат.

Зазначимо також, що ринок нерухомості в Україні переживає важкі часи через війну та економічну нестабільність. Ціни на житло змінюються, а попит залежить від ситуації в країні. Найбільшим попитом користуються об'єкти, що відповідають сучасним вимогам безпеки та комфорту. У 2025 році очікується подальше відновлення ринку, але багато що залежатиме від геополітичної ситуації та економічної стабільності.