Прогноз цін на нерухомість в Україні у 2025 році — оренда та купівля

Люди розглядають документи. Фото: Freepik

Ринок нерухомості в Україні переживає непрості часи. Війна та економічна нестабільність впливають на ціни та попит на житло. Експертка з нерухомості Олена Бондарук розповідає про те, як змінилися ціни на житло, які об'єкти користуються найбільшим попитом та чого чекати у 2025 році.

В інтерв’ю ТСН експертка підкреслила, що ринок нерухомості України у 2025 році зберігає стабільність завдяки підтримці державних програм. Основними чинниками, що впливатимуть на ціни, залишаються економічна ситуація та військові події. Покупцям варто обирати житло, орієнтуючись на власні потреби та рівень безпеки регіону.

Читайте також:

Вплив економічних факторів

Війна триває вже третій рік, і це неминуче відображається на попиті та цінах. Державні програми, такі як "єОселя", підтримують активність на ринку, особливо в регіонах, віддалених від прифронтових територій.

Зміни у цінах на житло

Ціни на житло залишаються відносно стабільними. Наприклад, середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку у Києві складає 87 654 долари, у Львівській області — 72 611 доларів, а у Харківській — лише 25 511 доларів. Це свідчить про суттєві регіональні відмінності.

Попит на різні види житла

Найбільший попит мають квартири з сучасними ремонтами у будинках 2000-2010 років побудови. Старі "хрущовки" втрачають популярність, і їх ціни навіть знижуються. Новобудови користуються попитом лише тоді, коли вже здані в експлуатацію. На етапі будівництва покупці менш активні через побоювання щодо безпеки інвестицій.

Оренда житла

Орендний ринок демонструє стабільність із незначним зростанням цін. Наприклад, оренда однокімнатної квартири у Києві коштує близько 17 176 грн, у Львові — 14 116 грн, а в Харкові — лише 4 787 грн. Попит зосереджений на невеликих квартирах з хорошим ремонтом і на низьких поверхах через ризики відключень електроенергії.

Прогнози на 2025 рік

Олена Бондарук вважає, що суттєвого зростання цін найближчим часом не буде. Якщо державні програми продовжать працювати стабільно, можливе незначне підвищення цін на нове житло. Водночас економічна нестабільність і військові ризики можуть впливати на попит у різних регіонах.

Куди вигідно інвестувати у 2025 році

Вигідно вкладати кошти у квартири з сучасним ремонтом, розташовані в безпечних районах та новобудовах, зданих в експлуатацію. Не рекомендовано інвестувати в об'єкти на етапі фундаменту та в елітну нерухомість, яка має довший період окупності.

"Найбільший попит буде на нове житло, введене в експлуатацію. Ціни на такі квартири можуть трохи зрости, але на інші сегменти суттєвих змін не очікується", — зазначає Олена Бондарук.

Нагадаємо, цього року в Україні відбулися значні зміни в податковому законодавстві, які мають значний вплив на ринок нерухомості. Зокрема, підвищилися ставки податків на операції купівлі-продажу нерухомості, змінилися правила оподаткування доходів від продажу майна, а також з'явилися нові вимоги щодо додаткових платежів.

Також повідомлялось, що ринок нерухомості в Україні наразі переживає непрості часи. Війна спричинила дисбаланс між регіонами: у прифронтових областях спостерігається зниження цін, тоді як на Заході країни триває будівельний бум. Однак після завершення бойових дій ситуація може кардинально змінитися, і західні регіони можуть зіткнутися з відтоком населення.