Прогноз цен на недвижимость в Украине в 2025 году — аренда и покупка

Люди рассматривают документы. Фото: Freepik

Рынок недвижимости в Украине переживает непростые времена. Война и экономическая нестабильность влияют на цены и спрос на жилье. Эксперт по недвижимости Елена Бондарук рассказывает о том, как изменились цены на жилье, какие объекты пользуются наибольшим спросом и чего ждать в 2025 году.

В интервью ТСН эксперт подчеркнула, что рынок недвижимости Украины в 2025 году сохраняет стабильность благодаря поддержке государственных программ. Основными факторами, которые будут влиять на цены, остаются экономическая ситуация и военные события. Покупателям стоит выбирать жилье, ориентируясь на собственные потребности и уровень безопасности региона.

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Влияние экономических факторов

Война продолжается уже третий год, и это неизбежно отражается на спросе и ценах. Государственные программы, такие как "еОселя", поддерживают активность на рынке, особенно в регионах, удаленных от прифронтовых территорий.

Изменения в ценах на жилье

Цены на жилье остаются относительно стабильными. Например, средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Киеве составляет 87 654 доллара, во Львовской области — 72 611 долларов, а в Харьковской — только 25 511 долларов. Это свидетельствует о существенных региональных различиях.

Спрос на различные виды жилья

Наибольшим спросом пользуются квартиры с современным ремонтом в домах 2000-2010 годов постройки. Старые "хрущевки" теряют популярность, и их цены даже снижаются. Новостройки пользуются спросом только тогда, когда уже сданы в эксплуатацию. На этапе строительства покупатели менее активны из-за опасений относительно безопасности инвестиций.

Аренда жилья

Арендный рынок демонстрирует стабильность с незначительным ростом цен. Например, аренда однокомнатной квартиры в Киеве стоит около 17 176 грн, во Львове — 14 116 грн, а в Харькове — всего 4 787 грн. Спрос сосредоточен на небольших квартирах с хорошим ремонтом и на низких этажах из-за рисков отключений электроэнергии.

Прогнозы на 2025 год

Елена Бондарук считает, что существенного роста цен в ближайшее время не будет. Если государственные программы продолжат работать стабильно, возможно незначительное повышение цен на новое жилье. В то же время экономическая нестабильность и военные риски могут влиять на спрос в разных регионах.

Куда выгодно инвестировать в 2025 году

Выгодно вкладывать средства в квартиры с современным ремонтом, расположенные в безопасных районах и новостройках, сданных в эксплуатацию. Не рекомендуется инвестировать в объекты на этапе фундамента и в элитную недвижимость, которая имеет более долгий период окупаемости.

"Наибольший спрос будет на новое жилье, введенное в эксплуатацию. Цены на такие квартиры могут немного вырасти, но на другие сегменты существенных изменений не ожидается", — отмечает Елена Бондарук.

Напомним, в этом году в Украине произошли значительные изменения в налоговом законодательстве, которые оказывают значительное влияние на рынок недвижимости. В частности, повысились ставки налогов на операции купли-продажи недвижимости, изменились правила налогообложения доходов от продажи имущества, а также появились новые требования по дополнительным платежам.

Также сообщалось, что рынок недвижимости в Украине сейчас переживает непростые времена. Война вызвала дисбаланс между регионами: в прифронтовых областях наблюдается снижение цен, тогда как на Западе страны продолжается строительный бум. Однако после завершения боевых действий ситуация может кардинально измениться, и западные регионы могут столкнуться с оттоком населения.