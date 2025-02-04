Рівне — лідер за зростанням цін на квартири в Україні: причини та наслідки

Дівчині передають ключі. Фото: Freepik

Ринок нерухомості України у 2024 році продемонстрував чимало несподіванок, одна з яких — стрімке зростання цін на квартири у Рівному. Це місто стало справжнім лідером серед обласних центрів за темпами подорожчання житла, обійшовши навіть такі популярні регіони, як Івано-Франківськ і Тернопіль.

За словами Наталії Пристопчук, очільниці Рівненського відділення Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ), однією з ключових причин є значне подорожчання будівельних матеріалів.

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"Ціни на матеріали зростають у середньому на 30% кожні три місяці, що автоматично впливає на собівартість будівництва і кінцеву вартість квартир. Це помітно навіть у невеликому місті, як наше", — зазначає експертка.

Додатковим фактором є безпекова ситуація. Після початку повномасштабного вторгнення багато внутрішньо переміщених осіб обрали для життя західні регіони, зокрема Рівне. Стабільний попит на житло створює умови для постійного зростання цін, оскільки забудовники реагують на високий інтерес, підвищуючи вартість своїх об'єктів.

Статистика: наскільки подорожчали квартири

Згідно з даними платформи ЛУН, за останні шість місяців середня вартість квадратного метра у новобудовах Рівного зросла на понад 15%. Це значний показник, особливо на тлі інших обласних центрів, де приріст цін був менш виражений.

На вторинному ринку тенденція також демонструє впевнене зростання — ціни підвищились у середньому на 11%. Така динаміка вказує на загальну стабільність попиту та відсутність передумов для зниження вартості найближчим часом.

Перспективи ринку нерухомості у Рівному

Експерти прогнозують, що тенденція до зростання цін збережеться і у 2025 році. Основними драйверами залишаться:

Подорожчання будматеріалів — вплив глобальних економічних факторів і коливання валютного курсу.

Високий попит через приплив переселенців та інвесторів, які шукають безпечні регіони для вкладення коштів.

Обмежена пропозиція на фоні збільшення попиту, що також сприяє утриманню високих цін.

Рівне продемонструвало, що навіть невелике місто може стати лідером ринку нерухомості за рахунок поєднання економічних та соціальних факторів. Для потенційних покупців це означає необхідність швидко приймати рішення щодо купівлі, оскільки ціни навряд чи знижуватимуться найближчим часом.

Як повідомлялось, на ринку нерухомості зараз найбільшим попитом користуються певні типи квартир. Українці цікавляться як невеликими квартирами в новобудовах, так і варіантами житла на вторинному ринку. Важливим фактором, що впливає на рішення про покупку, є підтримка держави у вигляді спеціальних програм, які роблять придбання житла більш доступним для населення.

Також зазначимо, що з 2019 року собівартість будівництва в Україні зросла в середньому втричі. Проте, незважаючи на таке значне збільшення витрат, ціни на житло не піднялися пропорційно через низку економічних факторів, зокрема через зниження купівельної спроможності населення.