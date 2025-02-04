Ровно — лидер по росту цен на квартиры в Украине: причины и последствия

Ценовой бум в Ровно — почему квартиры взлетели в цене
Рынок недвижимости Украины в 2024 году продемонстрировал немало неожиданностей, одна из которых — стремительный рост цен на квартиры в Ровно. Этот город стал настоящим лидером среди областных центров по темпам подорожания жилья, обойдя даже такие популярные регионы, как Ивано-Франковск и Тернополь.
По словам Натальи Пристопчук, руководительницы Ровенского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ), одной из ключевых причин является значительное подорожание строительных материалов.
"Цены на материалы растут в среднем на 30% каждые три месяца, что автоматически влияет на себестоимость строительства и конечную стоимость квартир. Это заметно даже в небольшом городе, как наш", — отмечает эксперт.
Дополнительным фактором является ситуация с безопасностью. После начала полномасштабного вторжения многие внутренне перемещенные лица выбрали для жизни западные регионы, в частности Ровно. Стабильный спрос на жилье создает условия для постоянного роста цен, поскольку застройщики реагируют на высокий интерес, повышая стоимость своих объектов.
Статистика: насколько подорожали квартиры
Согласно данным платформы ЛУН, за последние шесть месяцев средняя стоимость квадратного метра в новостройках Ровно выросла более чем на 15%. Это значительный показатель, особенно на фоне других областных центров, где прирост цен был менее выражен.
На вторичном рынке тенденция также демонстрирует уверенный рост — цены повысились в среднем на 11%. Такая динамика указывает на общую стабильность спроса и отсутствие предпосылок для снижения стоимости в ближайшее время.
Перспективы рынка недвижимости в Ровно
Эксперты прогнозируют, что тенденция к росту цен сохранится и в 2025 году. Основными драйверами останутся:
- Подорожание стройматериалов — влияние глобальных экономических факторов и колебания валютного курса.
- Высокий спрос из-за притока переселенцев и инвесторов, которые ищут безопасные регионы для вложения средств.
- Ограниченное предложение на фоне увеличения спроса, что также способствует удержанию высоких цен.
Ровно продемонстрировало, что даже небольшой город может стать лидером рынка недвижимости за счет сочетания экономических и социальных факторов. Для потенциальных покупателей это означает необходимость быстро принимать решение о покупке, поскольку цены вряд ли будут снижаться в ближайшее время.
Как сообщалось, на рынке недвижимости сейчас наибольшим спросом пользуются определенные типы квартир. Украинцы интересуются как небольшими квартирами в новостройках, так и вариантами жилья на вторичном рынке. Немаловажным фактором, влияющим на решение о покупке, является поддержка государства в виде специальных программ, которые делают приобретение жилья более доступным для населения.
Также отметим, что с 2019 года себестоимость строительства в Украине выросла в среднем втрое. Однако, несмотря на такое значительное увеличение расходов, цены на жилье не поднялись пропорционально из-за ряда экономических факторов, в частности из-за снижения покупательной способности населения.
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