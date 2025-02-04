Ровно — лидер по росту цен на квартиры в Украине: причины и последствия

Девушке передают ключи. Фото: Freepik

Рынок недвижимости Украины в 2024 году продемонстрировал немало неожиданностей, одна из которых — стремительный рост цен на квартиры в Ровно. Этот город стал настоящим лидером среди областных центров по темпам подорожания жилья, обойдя даже такие популярные регионы, как Ивано-Франковск и Тернополь.

По словам Натальи Пристопчук, руководительницы Ровенского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ), одной из ключевых причин является значительное подорожание строительных материалов.

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"Цены на материалы растут в среднем на 30% каждые три месяца, что автоматически влияет на себестоимость строительства и конечную стоимость квартир. Это заметно даже в небольшом городе, как наш", — отмечает эксперт.

Дополнительным фактором является ситуация с безопасностью. После начала полномасштабного вторжения многие внутренне перемещенные лица выбрали для жизни западные регионы, в частности Ровно. Стабильный спрос на жилье создает условия для постоянного роста цен, поскольку застройщики реагируют на высокий интерес, повышая стоимость своих объектов.

Статистика: насколько подорожали квартиры

Согласно данным платформы ЛУН, за последние шесть месяцев средняя стоимость квадратного метра в новостройках Ровно выросла более чем на 15%. Это значительный показатель, особенно на фоне других областных центров, где прирост цен был менее выражен.

На вторичном рынке тенденция также демонстрирует уверенный рост — цены повысились в среднем на 11%. Такая динамика указывает на общую стабильность спроса и отсутствие предпосылок для снижения стоимости в ближайшее время.

Перспективы рынка недвижимости в Ровно

Эксперты прогнозируют, что тенденция к росту цен сохранится и в 2025 году. Основными драйверами останутся:

Подорожание стройматериалов — влияние глобальных экономических факторов и колебания валютного курса.

Высокий спрос из-за притока переселенцев и инвесторов, которые ищут безопасные регионы для вложения средств.

Ограниченное предложение на фоне увеличения спроса, что также способствует удержанию высоких цен.

Ровно продемонстрировало, что даже небольшой город может стать лидером рынка недвижимости за счет сочетания экономических и социальных факторов. Для потенциальных покупателей это означает необходимость быстро принимать решение о покупке, поскольку цены вряд ли будут снижаться в ближайшее время.

Как сообщалось, на рынке недвижимости сейчас наибольшим спросом пользуются определенные типы квартир. Украинцы интересуются как небольшими квартирами в новостройках, так и вариантами жилья на вторичном рынке. Немаловажным фактором, влияющим на решение о покупке, является поддержка государства в виде специальных программ, которые делают приобретение жилья более доступным для населения.

Также отметим, что с 2019 года себестоимость строительства в Украине выросла в среднем втрое. Однако, несмотря на такое значительное увеличение расходов, цены на жилье не поднялись пропорционально из-за ряда экономических факторов, в частности из-за снижения покупательной способности населения.