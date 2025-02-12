Захист інвесторів від банкрутства забудовників: нові правила

Чоловіки розглядають креслення. Фото: Freepik

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) анонсувала зміни до нормативної бази, спрямовані на посилення захисту громадян, які інвестують у житлове будівництво. Нові заходи мають підвищити прозорість фінансування будівництва та мінімізувати ризики для покупців житла.

За даними комісії, останнім часом почастішали випадки банкрутств забудовників, що ставить під загрозу вкладення інвесторів і реалізацію проєктів.

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Чому виникла необхідність змін

Ринок нерухомості України довгий час залишався у зоні високих ризиків через недостатній контроль над забудовниками. Інвестори, які вкладали кошти у фонди фінансування будівництва (ФФБ), опинялися беззахисними перед ризиком банкрутства компаній-забудовників. Нерідко це призводило до недобудов, заморожених об’єктів і втрати вкладених грошей.

За результатами моніторингу ринку НКЦПФР зафіксувала зростання випадків неплатоспроможності забудовників. У відповідь на цю загрозу комісія ухвалила рішення змінити нормативну базу, щоб убезпечити інвесторів від фінансових втрат.

Основні зміни у правилах фінансування будівництва

Публічність інформації про банкрутство. Компанії-управителі, що адмініструють ФФБ, зобов’язані публікувати на своїх вебсайтах інформацію про відкриття провадження у справі про банкрутство забудовника. Також вони повинні розміщувати оновлення щодо статусу таких проваджень.

Компанії-управителі, що адмініструють ФФБ, зобов’язані публікувати на своїх вебсайтах інформацію про відкриття провадження у справі про банкрутство забудовника. Також вони повинні розміщувати оновлення щодо статусу таких проваджень. Припинення фінансування проблемних забудовників. Якщо щодо забудовника відкрито провадження про неплатоспроможність, компанія-управитель має припинити перекази коштів на будівництво. Це дозволить уникнути ситуацій, коли гроші інвесторів спрямовуються на проєкти, що вже знаходяться під загрозою зупинки.

Якщо щодо забудовника відкрито провадження про неплатоспроможність, компанія-управитель має припинити перекази коштів на будівництво. Це дозволить уникнути ситуацій, коли гроші інвесторів спрямовуються на проєкти, що вже знаходяться під загрозою зупинки. Заборона на нові угоди з інвесторами. Забудовники, стосовно яких відкрито провадження про банкрутство, не матимуть права укладати нові договори про участь у ФФБ. Це запобігатиме залученню нових інвесторів у ризиковані проєкти.

Забудовники, стосовно яких відкрито провадження про банкрутство, не матимуть права укладати нові договори про участь у ФФБ. Це запобігатиме залученню нових інвесторів у ризиковані проєкти. Право інвестора на відмову від переказу коштів. У разі відкриття провадження щодо банкрутства забудовника інвестори отримають право відмовитися від переказу коштів на будівництво без жодних санкцій. Така відмова не вважатиметься порушенням договору.

Як це вплине на ринок нерухомості

Запровадження нових правил посилить контроль над ринком житлового будівництва та зменшить кількість випадків шахрайства. Інвестори зможуть більш прозоро оцінювати фінансовий стан забудовників і приймати обґрунтовані рішення щодо вкладень.

Водночас забудовники, які працюють чесно, отримають додатковий стимул для підтримки фінансової стабільності своїх проєктів.

Фінансові експерти прогнозують, що нові заходи сприятимуть зростанню довіри до ринку нерухомості, що своєю чергою може позитивно вплинути на розвиток будівельної галузі в Україні.

Як повідомлялось, через війну попит на квартири в Україні різко впав, але ціни на них не знижуються. У регіонах, які найменше постраждали від війни, вартість квартир продовжує зростати. Ця тенденція, ймовірно, збережеться й у 2025 році.

Також нагадаємо, що з 2019 року будівельні роботи в Україні подорожчали в середньому на 200%, але ціни на нерухомість не зазнали аналогічного зростання. Вартість житла на первинному та вторинному ринках не збільшилася пропорційно подорожчанню будівництва. Це явище пояснюється впливом економічних факторів, зокрема зниженням купівельної спроможності населення.