Защита инвесторов от банкротства застройщиков: новые правила

Мужчины рассматривают чертежи. Фото: Freepik

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) анонсировала изменения в нормативную базу, направленные на усиление защиты граждан, инвестирующих в жилищное строительство. Новые меры должны повысить прозрачность финансирования строительства и минимизировать риски для покупателей жилья.

По данным комиссии, в последнее время участились случаи банкротств застройщиков, что ставит под угрозу вложения инвесторов и реализацию проектов.

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Почему возникла необходимость изменений

Рынок недвижимости Украины долгое время оставался в зоне высоких рисков из-за недостаточного контроля над застройщиками. Инвесторы, которые вкладывали средства в фонды финансирования строительства (ФФС), оказывались беззащитными перед риском банкротства компаний-застройщиков. Нередко это приводило к недостроям, замороженным объектам и потере вложенных денег.

По результатам мониторинга рынка НКЦБФР зафиксировала рост случаев неплатежеспособности застройщиков. В ответ на эту угрозу комиссия приняла решение изменить нормативную базу, чтобы обезопасить инвесторов от финансовых потерь.

Основные изменения в правилах финансирования строительства

Публичность информации о банкротстве. Компании-управители, администрирующие ФФС, обязаны публиковать на своих сайтах информацию об открытии производства по делу о банкротстве застройщика. Также они должны размещать обновления о статусе таких производств.

Компании-управители, администрирующие ФФС, обязаны публиковать на своих сайтах информацию об открытии производства по делу о банкротстве застройщика. Также они должны размещать обновления о статусе таких производств. Прекращение финансирования проблемных застройщиков. Если в отношении застройщика открыто производство о неплатежеспособности, компания-управитель должна прекратить переводы средств на строительство. Это позволит избежать ситуаций, когда деньги инвесторов направляются на проекты, которые уже находятся под угрозой остановки.

Если в отношении застройщика открыто производство о неплатежеспособности, компания-управитель должна прекратить переводы средств на строительство. Это позволит избежать ситуаций, когда деньги инвесторов направляются на проекты, которые уже находятся под угрозой остановки. Запрет на новые соглашения с инвесторами. Застройщики, в отношении которых открыто производство о банкротстве, не будут иметь права заключать новые договоры об участии в ФФС. Это предотвратит привлечение новых инвесторов в рискованные проекты.

Застройщики, в отношении которых открыто производство о банкротстве, не будут иметь права заключать новые договоры об участии в ФФС. Это предотвратит привлечение новых инвесторов в рискованные проекты. Право инвестора на отказ от перевода средств. В случае открытия производства о банкротстве застройщика инвесторы получат право отказаться от перевода средств на строительство без всяких санкций. Такой отказ не будет считаться нарушением договора.

Как это повлияет на рынок недвижимости

Введение новых правил усилит контроль над рынком жилищного строительства и уменьшит количество случаев мошенничества. Инвесторы смогут более прозрачно оценивать финансовое состояние застройщиков и принимать обоснованные решения о вложениях.

В то же время застройщики, которые работают честно, получат дополнительный стимул для поддержания финансовой стабильности своих проектов.

Финансовые эксперты прогнозируют, что новые меры будут способствовать росту доверия к рынку недвижимости, что, в свою очередь, может положительно повлиять на развитие строительной отрасли в Украине.

Как сообщалось, из-за войны спрос на квартиры в Украине резко упал, но цены на них не снижаются. В регионах, которые меньше всего пострадали от войны, стоимость квартир продолжает расти. Эта тенденция, вероятно, сохранится и в 2025 году.

Также напомним, что с 2019 года строительные работы в Украине подорожали в среднем на 200%, но цены на недвижимость не претерпели аналогичного роста. Стоимость жилья на первичном и вторичном рынках не увеличилась пропорционально подорожанию строительства. Это явление объясняется влиянием экономических факторов, в частности снижением покупательной способности населения.