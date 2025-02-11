Ціни на будинки на колесах в Україні у 2025 році: варіанти та зручності всередині

Дитина виглядає з будинку на колесах. Фото: Freepik

Будинки на колесах, також відомі як автодома або кемпери, стають все більш популярними серед людей, які цінують свободу пересування та можливість подорожувати з комфортом. Ці мобільні житла пропонують широкий спектр зручностей, від спальних місць до кухонь та ванних кімнат, дозволяючи своїм власникам почувати себе як вдома, навіть перебуваючи в дорозі.

Редакція Новини.LIVE проаналізувала, скільки коштують в Україні будинки на колесах та що є всередині для життя.

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Типи будинків на колесах

Сучасні будинки на колесах представлені двома основними типами: причепи та інтегровані автобудинки.

Причепи

Переваги:

Доступна ціна робить їх більш привабливими для широкого кола покупців.

Простота буксирування дозволяє використовувати звичайний легковий автомобіль як тягач.

Не потребують водійських прав категорії C, що спрощує керування.

Недоліки:

Необхідність мати окремий автомобіль для буксирування.

Обмежений простір усередині, що може створювати незручності для тривалих подорожей.

Менш комфортні умови проживання порівняно з інтегрованими моделями.

Інтегровані автобудинки

Переваги:

Максимальний рівень комфорту завдяки просторому житловому приміщенню та наявності всіх необхідних зручностей (кухня, туалет, душ).

Ідеальний варіант для тривалих подорожей та відпочинку на природі.

Недоліки:

Висока ціна робить їх доступними лише для обмеженого кола покупців.

Складність керування через великі розміри та вагу.

Потреба у водійських правах категорії C (для деяких моделей).

Ціни на будинки на колесах в Україні

Ціни на будинки на колесах в Україні можуть значно варіюватися залежно від багатьох факторів, таких як розмір, комплектація, рік випуску та виробник. За даними порталу OLX.UA, будинок на колесах можна придбати від 16 тис. грн до 2,5 млн грн і більше.

Приклади пропозицій будинків-причепів

Будинок на колесах б/у, ціна: 16 000 грн. Підійде для риболовлі, мисливства, відпочинку на природі. Усередині є два спальних місця та столик. Цей будинок підійде для тих, хто шукає бюджетний варіант для відпочинку на природі.

Будинок-причеп. Фото: olx.ua

Будинок-причеп всередині. Фото: olx.ua

Будинок на колесах б/у власного виробництва, ціна: 54 999 грн. У причепі передбачено два спальних місця, які легко трансформуються та ховаються до стіни, звільняючи простір. Знімний стіл зручний для використання за необхідності. Кухня обладнана мийкою та баком для води на 20 літрів. Для комфорту користувачів є освітлення та автомагнітола.

Будинок-причеп власного виробництва. Фото: olx.ua

Спальні місця у будинку-причепі. Фото: olx.ua

Кухня у будинку-причепі. Фото: olx.ua

Будинок на колесах б/у, ціна: 79 207 грн. У середині трейлера є два спальних місця, які за бажання можна легко перетворити на одне велике ліжко. Також є невелика кухня, обладнана раковиною та холодильником. Для зручності користування передбачена електрика.

Камуфляжний будинок-причеп. Фото: olx.ua

Місця для відпочинку у будинку-причепі. Фото: olx.ua

Невеличка кухня у будинку-причепі. Фото: olx.ua

Приклади пропозицій інтегрованих автобудинків

Roller team kronos rt 279M, ціна: 2 572 828 грн. Комфортний дім на колесах для 6 осіб: 6 спальних та 6 сидячих місць. Кухня, холодильник з морозилкою, душ, туалет. Великий багажник, маркіза, автоматична супутникова антена, кондиціонер, додатковий акумулятор, сонячні панелі, багажник для 4 велосипедів, LED-освітлення.

Дім на колесах. Фото: olx.ua

Місяця для відпочинку всередині діма на колесах. Фото: olx.ua

Кухня всередині будиночка на колесах. Фото: olx.ua

Renault Master, ціна: 2 001 014 грн. У будиночку є все необхідне для комфортного проживання: три спальних місця, обладнана кухня, холодильник, газова плита, душова кабіна та туалет.

Дім на колесах Renault Master. Фото: olx.ua

Дім на колесах Renault Master всередені. Фото: olx.ua

Roller Team Granduca Garage б/у, ціна: 1 875 909 грн. У будиночку є три повноцінні спальні місця, кондиціонер на даху, двокамерний холодильник і газова плита. Санвузол роздільний, також є підлога з підігрівом. Для автомобіля передбачено величезний гараж, куди влізе скутер. Крім того, в наявності LED-телевізор та енергоощадне LED-освітлення.

Дім на колесах Roller Team. Фото: olx.ua

Повністю обладнана кухня у будинку на колесах. Фото: olx.ua

Місяця для відпочинку у будиночку на колесах Roller Team. Фото: olx.ua

Будинок на колесах — чудова можливість поєднати свободу подорожей з комфортом власного житла. На українському ринку є широкий вибір автодомів на будь-який смак та бюджет. Головне — визначити свої потреби, ретельно підійти до вибору та насолоджуватися пригодами на колесах.

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