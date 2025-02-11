Цены на дома на колесах в Украине в 2025 году: варианты и удобства внутри

Ребенок выглядывает из дома на колесах. Фото: Freepik

Дома на колесах, также известные как автодома или кемперы, становятся все более популярными среди людей, которые ценят свободу передвижения и возможность путешествовать с комфортом. Эти мобильные жилища предлагают широкий спектр удобств, от спальных мест до кухонь и ванных комнат, позволяя своим владельцам чувствовать себя как дома, даже находясь в дороге.

Редакция Новини.LIVE проанализировала, сколько стоят в Украине дома на колесах и что есть внутри для жизни.

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Типы домов на колесах

Современные дома на колесах представлены двумя основными типами: прицепы и интегрированные автодома.

Прицепы

Преимущества:

Доступная цена делает их более привлекательными для широкого круга покупателей.

Простота буксировки позволяет использовать обычный легковой автомобиль в качестве тягача.

Не требуют водительских прав категории C, что упрощает управление.

Недостатки:

Необходимость иметь отдельный автомобиль для буксировки.

Ограниченное пространство внутри, что может создавать неудобства для длительных путешествий.

Менее комфортные условия проживания по сравнению с интегрированными моделями.

Интегрированные автодома

Преимущества:

Максимальный уровень комфорта благодаря просторному жилому помещению и наличию всех необходимых удобств (кухня, туалет, душ).

Идеальный вариант для длительных путешествий и отдыха на природе.

Недостатки:

Высокая цена делает их доступными только для ограниченного круга покупателей.

Сложность управления из-за больших размеров и веса.

Потребность в водительских правах категории C (для некоторых моделей).

Цены на дома на колесах в Украине

Цены на дома на колесах в Украине могут значительно варьироваться в зависимости от многих факторов, таких как размер, комплектация, год выпуска и производитель. По данным портала OLX.UA, дом на колесах можно приобрести от 16 тыс. грн до 2,5 млн грн и более.

Примеры предложений домов-прицепов

Дом на колесах б/у, цена: 16 000 грн. Подойдет для рыбалки, охоты, отдыха на природе. Внутри есть два спальных места и столик. Этот дом подойдет для тех, кто ищет бюджетный вариант для отдыха на природе.

Дом-прицеп. Фото: olx.ua

Дом-прицеп внутри. Фото: olx.ua

Дом на колесах б/у собственного производства, цена: 54 999 грн. В прицепе предусмотрено два спальных места, которые легко трансформируются и прячутся к стене, освобождая пространство. Съемный стол удобен для использования при необходимости. Кухня оборудована мойкой и баком для воды на 20 литров. Для комфорта пользователей есть освещение и автомагнитола.

Дом-прицеп собственного производства. Фото: olx.ua

Спальные места в доме-прицепе. Фото: olx.ua

Кухня в доме-прицепе. Фото: olx.ua

Дом на колесах б/у, цена: 79 207 грн. В середине трейлера находятся два спальных места, которые при желании можно легко превратить в одну большую кровать. Также есть небольшая кухня, оборудованная раковиной и холодильником. Для удобства пользования предусмотрено электричество.

Камуфляжный дом-прицеп. Фото: olx.ua

Места для отдыха в доме-прицепе. Фото: olx.ua

Небольшая кухня в доме-прицепе. Фото: olx.ua

Примеры предложений интегрированных автодомов

Roller team kronos rt 279M, цена: 2 572 828 грн. Комфортный дом на колесах для 6 человек: 6 спальных и 6 сидячих мест. Кухня, холодильник с морозилкой, душ, туалет. Большой багажник, маркиза, автоматическая спутниковая антенна, кондиционер, дополнительный аккумулятор, солнечные панели, багажник для 4 велосипедов, LED-освещение.

Дом на колесах. Фото: olx.ua

Месяца для отдыха внутри дома на колесах. Фото: olx.ua

Кухня внутри дома на колесах. Фото: olx.ua

Renault Master, цена: 2 001 014 грн. В домике есть все необходимое для комфортного проживания: три спальных места, оборудованная кухня, холодильник, газовая плита, душевая кабина и туалет.

Дом на колесах Renault Master. Фото: olx.ua

Дом на колесах Renault Master внутри. Фото: olx.ua

Roller Team Granduca Garage б/у, цена: 1 875 909 грн. В домике есть три полноценных спальных места, кондиционер на крыше, двухкамерный холодильник и газовая плита. Санузел раздельный, также есть пол с подогревом. Для автомобиля предусмотрен огромный гараж, куда влезет скутер. Кроме того в наличии LED-телевизор и энергосберегающее LED-освещение.

Дом на колесах Roller Team. Фото: olx.ua

Полностью оборудованная кухня в доме на колесах. Фото: olx.ua

Месяца для отдыха в домике на колесах Roller Team. Фото: olx.ua

Дом на колесах — отличная возможность совместить свободу путешествий с комфортом собственного жилья. На украинском рынке есть широкий выбор автодомов на любой вкус и бюджет. Главное — определить свои потребности, тщательно подойти к выбору и наслаждаться приключениями на колесах.

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