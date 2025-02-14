Реєстрація будівництва без чиновників в Україні: як працюватиме автоматизація

Чоловік із кресленнями. Фото: Freepik

За кілька хвилин ввести в експлуатацію гараж чи зареєструвати початок будівництва без візитів до чиновників? Тепер це можливо. Україна робить ще один крок до цифровізації, автоматизуючи ключові адміністративні послуги у сфері будівництва.

Як повідомив голова Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) Олександр Новицький, нещодавно уряд ухвалив постанову, що дозволяє здійснювати реєстрацію документів на об'єкти СС1 автоматично.

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Це означає, що забудовники та власники нерухомості більше не залежатимуть від рішень посадовців — процес буде швидким, прозорим і без корупційних ризиків.

Що змінюється

Раніше для оформлення будівництва потрібно було проходити складну бюрократичну процедуру, що включала розгляд документів органами державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК). Тепер усе відбуватиметься автоматично, через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ).

Система самостійно перевірятиме:

дані замовника;

інформацію про земельну ділянку;

містобудівні обмеження;

технічну інвентаризацію.

Після перевірки документ автоматично реєструється без будь-якого людського втручання.

Які об'єкти підпадають під автоматичну реєстрацію

Йдеться про малоповерхові та приватні об'єкти, зокрема:

дачні та житлові будинки до двох поверхів;

гаражі та господарські споруди;

невеликі таунхауси та об'єкти інфраструктури.

Такі категорії складають до 90% всіх будівельних документів, що подаються в Україні.

Ліквідація корупційних ризиків

Автоматизація значно зменшить корупційні ризики. Досі у місцевих ДАБК майже 40% повідомлень та 50% декларацій повертали на доопрацювання без обґрунтованих причин. Часто це використовували для затягування процесу або створення "штучних проблем".

Тепер, коли людський фактор усунуто, посадовці більше не зможуть впливати на видачу дозволів, наголошує Новицький.

Як це покращить сервіс

Реєстрація документів триватиме лише кілька хвилин. Для подання достатньо заповнити форму в Дії або через ЦНАП. Громадяни миттєво отримуватимуть результат без зайвих витрат часу та нервів.

Щоб гарантувати коректність реєстрації, система працюватиме під постійним моніторингом державних органів.

На старті автоматизація охопить 40-60% поданих повідомлень і декларацій, але поступово цей показник зростатиме. До кінця року планується повний перехід на автоматичну реєстрацію для малих об'єктів.

Що далі

Ця реформа — лише початок масштабних змін. Міністерство розвитку громад і територій разом із Міністерством цифрової трансформації та партнерами продовжують працювати над цифровізацією будівельної сфери. У майбутньому очікується ще більше автоматизованих процесів, що зроблять будівництво прозорим, швидким і зручним для всіх.

Раніше ми розповідали, навіщо узаконювати гараж і які документи для цього потрібні. Легальний статус вашого майна захистить його від знесення та надасть вам повне право розпоряджатися ним на власний розсуд. Звісно, процес оформлення може здатися складним, але своєчасне звернення до компетентних органів та ретельна підготовка документів допоможуть вам мінімізувати часові та фінансові витрати.

Також повідомлялось, що НКЦПФР розробила зміни до законодавства для кращого захисту інвесторів у житлове будівництво. Нововведення спрямовані на більшу прозорість будівельних фінансів та зменшення ризиків для покупців нерухомості. Завдяки цьому, інвестори зможуть почувати себе більш захищено, вкладаючи кошти в житлові проєкти.