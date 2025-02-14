Регистрация строительства без чиновников в Украине: как будет работать автоматизация

Мужчина с чертежами. Фото: Freepik

За несколько минут ввести в эксплуатацию гараж или зарегистрировать начало строительства без визитов к чиновникам? Теперь это возможно. Украина делает еще один шаг к цифровизации, автоматизируя ключевые административные услуги в сфере строительства.

Как сообщил председатель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАМ) Александр Новицкий, недавно правительство приняло постановление, позволяющее осуществлять регистрацию документов на объекты СС1 автоматически.

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Это означает, что застройщики и владельцы недвижимости больше не будут зависеть от решений чиновников — процесс будет быстрым, прозрачным и без коррупционных рисков.

Что меняется

Ранее для оформления строительства нужно было проходить сложную бюрократическую процедуру, которая включала рассмотрение документов органами государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК). Теперь все будет происходить автоматически через Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭССБ).

Система самостоятельно будет проверять:

данные заказчика;

информацию о земельном участке;

градостроительные ограничения;

техническую инвентаризацию.

После проверки документ автоматически регистрируется без какого-либо человеческого вмешательства.

Какие объекты подпадают под автоматическую регистрацию

Речь идет о малоэтажных и частных объектах, в частности:

дачные и жилые дома до двух этажей;

гаражи и хозяйственные постройки;

небольшие таунхаусы и объекты инфраструктуры.

Такие категории составляют до 90% всех строительных документов, подаваемых в Украине.

Ликвидация коррупционных рисков

Автоматизация значительно уменьшит коррупционные риски. До сих пор в местных ГАСК почти 40% сообщений и 50% деклараций возвращали на доработку без обоснованных причин. Часто это использовали для затягивания процесса или создания "искусственных проблем".

Теперь, когда человеческий фактор устранен, чиновники больше не смогут влиять на выдачу разрешений, подчеркивает Новицкий.

Как это улучшит сервис

Регистрация документов займет всего несколько минут. Для подачи достаточно заполнить форму в Дії или через ЦПАУ. Граждане мгновенно будут получать результат без лишних затрат времени и нервов.

Чтобы гарантировать корректность регистрации, система будет работать под постоянным мониторингом государственных органов.

На старте автоматизация охватит 40-60% поданных сообщений и деклараций, но постепенно этот показатель будет расти. До конца года планируется полный переход на автоматическую регистрацию для малых объектов.

Что дальше

Эта реформа — только начало масштабных изменений. Министерство развития общин и территорий вместе с Министерством цифровой трансформации и партнерами продолжают работать над цифровизацией строительной сферы. В будущем ожидается еще больше автоматизированных процессов, которые сделают строительство прозрачным, быстрым и удобным для всех.

Ранее мы рассказывали, зачем узаконивать гараж и какие документы для этого нужны. Легальный статус вашего имущества защитит его от сноса и предоставит вам полное право распоряжаться им по своему усмотрению. Конечно, процесс оформления может показаться сложным, но своевременное обращение в компетентные органы и тщательная подготовка документов помогут вам минимизировать временные и финансовые затраты.

Также сообщалось, что НКЦБФР разработала изменения в законодательство для лучшей защиты инвесторов в жилищное строительство. Нововведения направлены на большую прозрачность строительных финансов и уменьшение рисков для покупателей недвижимости. Благодаря этому, инвесторы смогут чувствовать себя более защищенно, вкладывая средства в жилые проекты.