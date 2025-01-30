Як узаконити гараж — покрокова інструкція, необхідні документи та вартість оформлення

Гараж із відкритими дверима. Фото: dom.ria.com

Узаконення гаража — це важливий крок, який дасть змогу уникнути проблем із законом, отримати можливість розпоряджатися своїм майном повною мірою і захистити його від знесення. Незважаючи на те, що процес оформлення може здатися складним і трудомістким, вчасне звернення до відповідних органів і підготовка необхідних документів допоможуть вирішити цю задачу з мінімальними втратами часу та коштів.

Редакція Новини.LIVE розбиралася, навіщо узаконювати гараж і які документи для цього потрібні.

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Чому важливо легалізувати гараж

Власництво гаражем без офіційних документів — поширена ситуація. Однак такий об'єкт нерухомості залишається поза правовим полем, що може призвести до серйозних наслідків. Легалізація гаража дає змогу власнику повноцінно розпоряджатися майном і уникнути безлічі ризиків.

Основні причини, через які варто узаконити гараж:

штрафи та санкції. Незареєстровані будови можуть бути визнані самовільними, а їхні власники — оштрафовані. Розмір штрафів залежить від регіону і може суттєво вдарити по бюджету;

обмеження в угодах. Без документів не можна продати, подарувати, залишити гараж у спадок або використовувати як заставу під час оформлення кредиту;

ризик знесення. Незаконні гаражі можуть бути знесені без судових розглядів за рішенням місцевої влади.

Таким чином, оформлення права власності на гараж позбавить власника від можливих проблем і забезпечить повний юридичний контроль над об'єктом.

У яких випадках потрібна легалізація

Процедура оформлення гаража залежить від його місця розташування і року побудови. Основні категорії гаражів:

Гараж у дворі багатоквартирного будинку. Один з найскладніших варіантів узаконення, тому що вимагає дозволу місцевої влади і згоди мешканців будинку. Необхідно розробити проєктну документацію та погодити її у відділі архітектури.

Один з найскладніших варіантів узаконення, тому що вимагає дозволу місцевої влади і згоди мешканців будинку. Необхідно розробити проєктну документацію та погодити її у відділі архітектури. Гараж на ділянці в приватному секторі. Якщо гараж розташований на вашій ділянці, процедура спрощується. Важливо, щоб об'єкт був зазначений у будівельному паспорті. В іншому випадку необхідно пройти всю процедуру оформлення: реєстрація намірів забудови, отримання дозвільних документів, технічний паспорт і реєстрація права власності.

Якщо гараж розташований на вашій ділянці, процедура спрощується. Важливо, щоб об'єкт був зазначений у будівельному паспорті. В іншому випадку необхідно пройти всю процедуру оформлення: реєстрація намірів забудови, отримання дозвільних документів, технічний паспорт і реєстрація права власності. Гараж у гаражному кооперативі. У цьому випадку необхідно підтвердити членство в кооперативі, надати документи на землю (якщо вона в оренді або власності кооперативу) і оформити право власності згідно з регламентом.

Які документи потрібні для узаконення гаража

Перелік документів, необхідних для оформлення гаража у власність, залежить від його місця розташування.

Гараж у гаражному кооперативі:

паспорт та ідентифікаційний код власника;

довідка про членство в гаражному кооперативі із зазначенням року побудови гаража, а також інформацією про повну виплату пайової участі в будівництві гаража;

завірені гаражним кооперативом копії статуту та документів на землю (договір оренди, рішення про виділення земельної ділянки в користування тощо);

технічний паспорт (за наявності).

Гараж на ділянці поруч із житловим або садовим будинком:

паспорт та ідентифікаційний код власника (для всіх співвласників);

ескізи намірів будівництва (за наявності);

документ про право власності на будинок і земельну ділянку;

технічний паспорт (за наявності).

Гараж у дворі багатоквартирного будинку:

паспорт та ідентифікаційний код власника;

технічний паспорт на гараж (за наявності);

документи про право власності або оренди на земельну ділянку.

Скільки часу займе легалізація

Терміни оформлення залежать від складності ситуації:

прості випадки — до 3 тижнів;

складні випадки — 1,5 місяця;

особливо складні ситуації — від 2 до 6 місяців.

Скільки коштує узаконити гараж

Вартість процедури залежить від регіону, типу гаража і наявності документів. У середньому:

мінімальна ціна починається від 8 000 гривень;

складні випадки можуть коштувати 15 000 гривень і вище.

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