Як узаконити гараж — покрокова інструкція, необхідні документи та вартість оформлення

Оформлення гаража — навіщо це та які документи будуть потрібні
Узаконення гаража — це важливий крок, який дасть змогу уникнути проблем із законом, отримати можливість розпоряджатися своїм майном повною мірою і захистити його від знесення. Незважаючи на те, що процес оформлення може здатися складним і трудомістким, вчасне звернення до відповідних органів і підготовка необхідних документів допоможуть вирішити цю задачу з мінімальними втратами часу та коштів.
Редакція Новини.LIVE розбиралася, навіщо узаконювати гараж і які документи для цього потрібні.
Чому важливо легалізувати гараж
Власництво гаражем без офіційних документів — поширена ситуація. Однак такий об'єкт нерухомості залишається поза правовим полем, що може призвести до серйозних наслідків. Легалізація гаража дає змогу власнику повноцінно розпоряджатися майном і уникнути безлічі ризиків.
Основні причини, через які варто узаконити гараж:
- штрафи та санкції. Незареєстровані будови можуть бути визнані самовільними, а їхні власники — оштрафовані. Розмір штрафів залежить від регіону і може суттєво вдарити по бюджету;
- обмеження в угодах. Без документів не можна продати, подарувати, залишити гараж у спадок або використовувати як заставу під час оформлення кредиту;
- ризик знесення. Незаконні гаражі можуть бути знесені без судових розглядів за рішенням місцевої влади.
Таким чином, оформлення права власності на гараж позбавить власника від можливих проблем і забезпечить повний юридичний контроль над об'єктом.
У яких випадках потрібна легалізація
Процедура оформлення гаража залежить від його місця розташування і року побудови. Основні категорії гаражів:
- Гараж у дворі багатоквартирного будинку. Один з найскладніших варіантів узаконення, тому що вимагає дозволу місцевої влади і згоди мешканців будинку. Необхідно розробити проєктну документацію та погодити її у відділі архітектури.
- Гараж на ділянці в приватному секторі. Якщо гараж розташований на вашій ділянці, процедура спрощується. Важливо, щоб об'єкт був зазначений у будівельному паспорті. В іншому випадку необхідно пройти всю процедуру оформлення: реєстрація намірів забудови, отримання дозвільних документів, технічний паспорт і реєстрація права власності.
- Гараж у гаражному кооперативі. У цьому випадку необхідно підтвердити членство в кооперативі, надати документи на землю (якщо вона в оренді або власності кооперативу) і оформити право власності згідно з регламентом.
Які документи потрібні для узаконення гаража
Перелік документів, необхідних для оформлення гаража у власність, залежить від його місця розташування.
Гараж у гаражному кооперативі:
- паспорт та ідентифікаційний код власника;
- довідка про членство в гаражному кооперативі із зазначенням року побудови гаража, а також інформацією про повну виплату пайової участі в будівництві гаража;
- завірені гаражним кооперативом копії статуту та документів на землю (договір оренди, рішення про виділення земельної ділянки в користування тощо);
- технічний паспорт (за наявності).
Гараж на ділянці поруч із житловим або садовим будинком:
- паспорт та ідентифікаційний код власника (для всіх співвласників);
- ескізи намірів будівництва (за наявності);
- документ про право власності на будинок і земельну ділянку;
- технічний паспорт (за наявності).
Гараж у дворі багатоквартирного будинку:
- паспорт та ідентифікаційний код власника;
- технічний паспорт на гараж (за наявності);
- документи про право власності або оренди на земельну ділянку.
Скільки часу займе легалізація
Терміни оформлення залежать від складності ситуації:
- прості випадки — до 3 тижнів;
- складні випадки — 1,5 місяця;
- особливо складні ситуації — від 2 до 6 місяців.
Скільки коштує узаконити гараж
Вартість процедури залежить від регіону, типу гаража і наявності документів. У середньому:
- мінімальна ціна починається від 8 000 гривень;
- складні випадки можуть коштувати 15 000 гривень і вище.
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