Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Нерухомість arrow Оформлення гаража — навіщо це та які документи будуть потрібні arrow

Оформлення гаража — навіщо це та які документи будуть потрібні

30 січня 2025 20:08
Катерина Балаєва - редактор
Як узаконити гараж — покрокова інструкція, необхідні документи та вартість оформлення
Гараж із відкритими дверима. Фото: dom.ria.com
Катерина Балаєва - редактор

Узаконення гаража — це важливий крок, який дасть змогу уникнути проблем із законом, отримати можливість розпоряджатися своїм майном повною мірою і захистити його від знесення. Незважаючи на те, що процес оформлення може здатися складним і трудомістким, вчасне звернення до відповідних органів і підготовка необхідних документів допоможуть вирішити цю задачу з мінімальними втратами часу та коштів.

Редакція Новини.LIVE розбиралася, навіщо узаконювати гараж і які документи для цього потрібні.

Читайте також:

Чому важливо легалізувати гараж

Власництво гаражем без офіційних документів — поширена ситуація. Однак такий об'єкт нерухомості залишається поза правовим полем, що може призвести до серйозних наслідків. Легалізація гаража дає змогу власнику повноцінно розпоряджатися майном і уникнути безлічі ризиків.

Основні причини, через які варто узаконити гараж:

  • штрафи та санкції. Незареєстровані будови можуть бути визнані самовільними, а їхні власники — оштрафовані. Розмір штрафів залежить від регіону і може суттєво вдарити по бюджету;
  • обмеження в угодах. Без документів не можна продати, подарувати, залишити гараж у спадок або використовувати як заставу під час оформлення кредиту;
  • ризик знесення. Незаконні гаражі можуть бути знесені без судових розглядів за рішенням місцевої влади.

Таким чином, оформлення права власності на гараж позбавить власника від можливих проблем і забезпечить повний юридичний контроль над об'єктом.

У яких випадках потрібна легалізація

Процедура оформлення гаража залежить від його місця розташування і року побудови. Основні категорії гаражів:

  • Гараж у дворі багатоквартирного будинку. Один з найскладніших варіантів узаконення, тому що вимагає дозволу місцевої влади і згоди мешканців будинку. Необхідно розробити проєктну документацію та погодити її у відділі архітектури.
  • Гараж на ділянці в приватному секторі. Якщо гараж розташований на вашій ділянці, процедура спрощується. Важливо, щоб об'єкт був зазначений у будівельному паспорті. В іншому випадку необхідно пройти всю процедуру оформлення: реєстрація намірів забудови, отримання дозвільних документів, технічний паспорт і реєстрація права власності.
  • Гараж у гаражному кооперативі. У цьому випадку необхідно підтвердити членство в кооперативі, надати документи на землю (якщо вона в оренді або власності кооперативу) і оформити право власності згідно з регламентом.

Які документи потрібні для узаконення гаража

Перелік документів, необхідних для оформлення гаража у власність, залежить від його місця розташування.

Гараж у гаражному кооперативі:

  • паспорт та ідентифікаційний код власника;
  • довідка про членство в гаражному кооперативі із зазначенням року побудови гаража, а також інформацією про повну виплату пайової участі в будівництві гаража;
  • завірені гаражним кооперативом копії статуту та документів на землю (договір оренди, рішення про виділення земельної ділянки в користування тощо);
  • технічний паспорт (за наявності).

Гараж на ділянці поруч із житловим або садовим будинком:

  • паспорт та ідентифікаційний код власника (для всіх співвласників);
  • ескізи намірів будівництва (за наявності);
  • документ про право власності на будинок і земельну ділянку;
  • технічний паспорт (за наявності).

Гараж у дворі багатоквартирного будинку:

  • паспорт та ідентифікаційний код власника;
  • технічний паспорт на гараж (за наявності);
  • документи про право власності або оренди на земельну ділянку.

Скільки часу займе легалізація

Терміни оформлення залежать від складності ситуації:

  • прості випадки — до 3 тижнів;
  • складні випадки — 1,5 місяця;
  • особливо складні ситуації — від 2 до 6 місяців.

Скільки коштує узаконити гараж

Вартість процедури залежить від регіону, типу гаража і наявності документів. У середньому:

  • мінімальна ціна починається від 8 000 гривень;
  • складні випадки можуть коштувати 15 000 гривень і вище.

Раніше ми розбиралися, як правильно оформити дарчу і скільки це коштуватиме. Адже в Україні, як і в багатьох інших країнах, крім купівлі, є й інші способи стати власником нерухомості — ви можете отримати її у спадок або ж вам можуть її подарувати. Це стосується будь-якого типу нерухомості, чи то квартира, чи то будинок, чи то земельна ділянка, чи то гараж.

Також повідомлялося, що українці, які не зареєстрували своє житло у Реєстрі речових прав на нерухоме майно, не втратять свої квартири чи будинки. Однак вони можуть стати жертвами шахраїв, які незаконно перепродають незареєстровану нерухомість.

нерухомість Україна документи фінанси майно
Реклама
Реклама
Реклама