Как узаконить гараж — пошаговая инструкция, необходимые документы и стоимость оформления

Гараж с открытыми дверьми. Фото: dom.ria.com

Узаконивание гаража — это важный шаг, который позволит избежать проблем с законом, получить возможность распоряжаться своим имуществом в полной мере и защитить его от сноса. Несмотря на то, что процесс оформления может показаться сложным и трудоемким, своевременное обращение в соответствующие органы и подготовка необходимых документов помогут решить эту задачу с минимальными потерями времени и средств.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, зачем узаконивать гараж и какие документы для этого нужны.

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Почему важно легализовать гараж

Владение гаражом без официальных документов — распространенная ситуация. Однако такой объект недвижимости остается вне правового поля, что может привести к серьезным последствиям. Легализация гаража позволяет владельцу полноценно распоряжаться имуществом и избежать множества рисков.

Основные причины, по которым стоит узаконить гараж:

штрафы и санкции. Незарегистрированные строения могут быть признаны самовольными, а их владельцы — оштрафованы. Размер штрафов зависит от региона и может существенно ударить по бюджету;

ограничения в сделках. Без документов нельзя продать, подарить, оставить гараж в наследство или использовать в качестве залога при оформлении кредита;

риск сноса. Незаконные гаражи могут быть снесены без судебных разбирательств по решению местных властей.

Таким образом, оформление права собственности на гараж избавит владельца от возможных проблем и обеспечит полный юридический контроль над объектом.

В каких случаях требуется легализация

Процедура оформления гаража зависит от его местоположения и года постройки. Основные категории гаражей:

Гараж во дворе многоквартирного дома. Один из самых сложных вариантов узаконивания, так как требует разрешения местных властей и согласия жильцов дома. Необходимо разработать проектную документацию и согласовать ее в отделе архитектуры.

Один из самых сложных вариантов узаконивания, так как требует разрешения местных властей и согласия жильцов дома. Необходимо разработать проектную документацию и согласовать ее в отделе архитектуры. Гараж на участке в частном секторе. Если гараж расположен на вашем участке, процедура упрощается. Важно, чтобы объект был указан в строительном паспорте. В противном случае необходимо пройти всю процедуру оформления: регистрация намерений застройки, получение разрешительных документов, технический паспорт и регистрация права собственности.

Если гараж расположен на вашем участке, процедура упрощается. Важно, чтобы объект был указан в строительном паспорте. В противном случае необходимо пройти всю процедуру оформления: регистрация намерений застройки, получение разрешительных документов, технический паспорт и регистрация права собственности. Гараж в гаражном кооперативе. В этом случае необходимо подтвердить членство в кооперативе, предоставить документы на землю (если она в аренде или собственности кооператива) и оформить право собственности согласно регламенту.

Какие документы нужны для узаконивания гаража

Перечень документов, необходимых для оформления гаража в собственность, зависит от его местоположения.

Гараж в гаражном кооперативе:

паспорт и идентификационный код собственника;

справка о членстве в гаражном кооперативе с указанием года постройки гаража, а также информацией о полной выплате долевого участия в строительстве гаража;

заверенные гаражным кооперативом копии устава и документов на землю (договор аренды, решение о выделении земельного участка в пользование и т.д.);

технический паспорт (при наличии).

Гараж на участке рядом с жилым или садовым домом:

паспорт и идентификационный код собственника (для всех совладельцев);

эскизы намерений строительства (при наличии);

документ о праве собственности на дом и земельный участок;

технический паспорт (при наличии).

Гараж во дворе многоквартирного дома:

паспорт и идентификационный код собственника;

технический паспорт на гараж (при наличии);

документы о праве собственности или аренды на земельный участок.

Сколько времени займет легализация

Сроки оформления зависят от сложности ситуации:

простые случаи — до 3 недель;

сложные случаи — 1,5 месяца;

особо сложные ситуации — от 2 до 6 месяцев.

Сколько стоит узаконить гараж

Стоимость процедуры зависит от региона, типа гаража и наличия документов. В среднем:

минимальная цена начинается от 8 000 гривен;

сложные случаи могут стоить 15 000 гривен и выше.

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