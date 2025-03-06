Які податки доведеться сплатити при продажу будинку в Україні у 2025 році

Люди читають документи. Фото: Freepik

У 2025 році оподаткування операцій з нерухомістю зазнало значних змін. Головною новиною стало підвищення військового збору з 1,5% до 5%, що значно збільшило фінансове навантаження на продавців.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, якими податковими витратами у 2025 році супроводжується продаж будинку. Так, загальне податкове навантаження для продавця може сягати 12% від загальної вартості угоди.

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Також залишаються актуальними:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 5% для власників, які володіли будинком менше трьох років;

внесок до Пенсійного фонду — 1% від суми угоди;

державне мито — 1% від вартості будинку.

Податки для продавців будинку у 2025 році

1. Військовий збір: зростання до 5%

Головна новація 2025 року — збільшення військового збору. Раніше цей податок становив 1,5%, але з 2025 року він підвищений до 5% від вартості продажу. Це означає, що при продажу будинку за 2 млн грн доведеться додатково сплатити 100 000 грн військового збору.

2. Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 5%

Якщо продавець володів будинком менше трьох років, він зобов’язаний сплатити 5% ПДФО. Винятки з цього правила:

отримання будинку у спадок;

дарування нерухомості близькими родичами.

Якщо ж продавець володів будинком понад три роки, ПДФО не сплачується.

3. Державне мито — 1%

Цей платіж є обов’язковим і сплачується за нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу.

4. Внесок до Пенсійного фонду — 1%

Хоча цей платіж часто сприймається як витрата покупця, у деяких випадках (наприклад, при продажу будинку через судові рішення) його може сплачувати продавець.

Загальна сума податків при продажу будинку у 2025 році:

військовий збір — 5%;

ПДФО — 5% (якщо будинком володіли менше 3 років);

державне мито — 1%;

внесок до Пенсійного фонду — 1%.

Максимальне податкове навантаження: до 12% від вартості будинку.

Які податки сплачують покупці будинку у 2025 році

Покупці також повинні враховувати додаткові витрати, зокрема:

внесок до Пенсійного фонду — 1%;

нотаріальні послуги — можуть варіюватися в межах 0,5-1% від вартості угоди;

оцінка будинку — від 2 000 до 5 000 грн.

Можливі приховані витрати для покупців будинку

Комісія рієлтора — може становити 3-5% від вартості будинку.

Комунальні борги — перед купівлею важливо перевірити наявність заборгованостей, адже вони можуть перейти на нового власника.

Особливості оподаткування продажу будинку на тимчасово окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України діють спеціальні умови оподаткування:

військовий збір та ПДФО не сплачуються, якщо угода укладена на підконтрольній території;

державне мито може бути скасоване у випадках, коли угода стосується відновлення прав власності.

Проте операції з нерухомістю на ТОТ мають значні ризики:

документи, видані окупаційною владою, не визнаються в Україні;

для підтвердження права власності на підконтрольній території може знадобитися додатковий судовий розгляд.

Як зменшити податкове навантаження при продажу будинку

Володійте будинком понад три роки — це дозволить уникнути сплати 5% ПДФО.

Даруйте будинок близьким родичам — це звільняє від ПДФО та військового збору.

Попередньо проконсультуйтеся з юристом — він допоможе знайти оптимальні варіанти продажу з мінімальним податковим навантаженням.

Зазначимо, не кожне оновлення будинку піднімає його вартість при продажу. Деякі зміни можуть відлякати покупців та знецінити нерухомість. Перш ніж інвестувати в ремонт, ретельно оцініть, чи потрібні ці зміни.

Раніше ми також повідомляли, що інвестування в старий будинок за межами Києва може бути вигіднішим, ніж купівля квартири в столиці, де ціни часто завищені.