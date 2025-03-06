Какие налоги придется заплатить при продаже дома в Украине в 2025 году

Люди читают документы. Фото: Freepik

В 2025 году налогообложение операций с недвижимостью претерпело значительные изменения. Главной новостью стало повышение военного сбора с 1,5% до 5%, что значительно увеличило финансовую нагрузку на продавцов.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, какими налоговыми расходами в 2025 году сопровождается продажа дома. Так, общая налоговая нагрузка для продавца может достигать 12% от общей стоимости сделки.

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Также остаются актуальными:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 5% для владельцев, которые владели домом менее трех лет;

взнос в Пенсионный фонд — 1% от суммы сделки;

государственная пошлина — 1% от стоимости дома.

Налоги для продавцов дома в 2025 году

1. Военный сбор: рост до 5%

Главная новация 2025 года — увеличение военного сбора. Ранее этот налог составлял 1,5%, но с 2025 года он повышен до 5% от стоимости продажи. Это означает, что при продаже дома за 2 млн грн придется дополнительно уплатить 100 000 грн военного сбора.

2. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 5%

Если продавец владел домом менее трех лет, он обязан уплатить 5% НДФЛ. Исключения из этого правила:

получение дома по наследству;

дарение недвижимости близкими родственниками.

Если же продавец владел домом более трех лет, НДФЛ не уплачивается.

3. Государственная пошлина — 1%

Этот платеж является обязательным и уплачивается за нотариальное удостоверение договора купли-продажи.

4. Взнос в Пенсионный фонд — 1%

Хотя этот платеж часто воспринимается как расход покупателя, в некоторых случаях (например, при продаже дома через судебные решения) его может платить продавец.

Общая сумма налогов при продаже дома в 2025 году:

военный сбор — 5%;

НДФЛ — 5% (если домом владели менее 3 лет);

государственная пошлина — 1%;

взнос в Пенсионный фонд — 1%.

Максимальная налоговая нагрузка: до 12% от стоимости дома.

Какие налоги платят покупатели дома в 2025 году

Покупатели также должны учитывать дополнительные расходы, в частности:

взнос в Пенсионный фонд — 1%;

нотариальные услуги — могут варьироваться в пределах 0,5-1% от стоимости сделки;

оценка дома — от 2 000 до 5 000 грн.

Возможные скрытые расходы для покупателей дома

Комиссия риелтора — может составлять 3-5% от стоимости дома.

Коммунальные долги — перед покупкой важно проверить наличие задолженностей, ведь они могут перейти на нового владельца.

Особенности налогообложения продажи дома на временно оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины действуют специальные условия налогообложения:

военный сбор и НДФЛ не уплачиваются, если сделка заключена на подконтрольной территории;

государственная пошлина может быть отменена в случаях, когда сделка касается восстановления прав собственности.

Однако операции с недвижимостью на ВОТ имеют значительные риски:

документы, выданные оккупационными властями, не признаются в Украине;

для подтверждения права собственности на подконтрольной территории может потребоваться дополнительное судебное разбирательство.

Как уменьшить налоговую нагрузку при продаже дома

Владейте домом более трех лет — это позволит избежать уплаты 5% НДФЛ.

Дарите дом близким родственникам — это освобождает от НДФЛ и военного сбора.

Предварительно проконсультируйтесь с юристом — он поможет найти оптимальные варианты продажи с минимальной налоговой нагрузкой.

Отметим, не каждое обновление дома поднимает его стоимость при продаже. Некоторые изменения могут отпугнуть покупателей и обесценить недвижимость. Прежде чем инвестировать в ремонт, тщательно оцените, нужны ли эти изменения.

Ранее мы также сообщали, что инвестирование в старый дом за пределами Киева может быть выгоднее, чем покупка квартиры в столице, где цены часто завышены.