Податки на нерухомість та автомобіль у 2025 році в Україні: скільки платити

Дівчина рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

Податки — це та реальність, з якою стикаються всі, хто планує придбати чи продати нерухомість або автомобіль. У 2025 році в Україні податкове навантаження зросло, особливо через нові ставки військового збору. Якщо ви плануєте купівлю чи продаж квартири, будинку або машини, варто знати, які платежі потрібно здійснити.

Як пише "Фокус", ринок нерухомості в Україні у 2025 році функціонує в умовах підвищеного податкового навантаження. Зміни, внесені до Податкового кодексу, суттєво вплинули на фінансові витрати учасників ринку.

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"У 2025 році в Україні оподаткування операцій з нерухомістю зазнало змін, що впливають на учасників ринку як первинного, так і вторинного житла", — зазначає юрист Анастасія Руденко.

Ключові фактори, що впливають на розмір податків

Термін володіння нерухомістю.

Кількість проданих об'єктів протягом року.

Вартість об'єкта.

Так, при купівлі житла на первинному ринку покупець сплачує 1% від вартості нерухомості до Пенсійного фонду.

На вторинному ринку ситуація складніша:

покупець сплачує 1% до ПФУ;

продавець сплачує 1% за нотаріальне посвідчення угоди;

військовий збір становить 5% від вартості об'єкта;

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 5% (якщо нерухомість у власності менше трьох років).

Якщо нерухомість у власності більше 3 років, то ПДФО та військовий збір не сплачуються, що дозволяє значно зменшити витрати на продаж.

У випадку продажу кількох об'єктів протягом року, починаючи з другого продажу, необхідно сплатити ПДФО та військовий збір у розмірі 5% кожен.

"Податкове навантаження на операції з нерухомістю у 2025 році може сягати 12% від вартості угоди", — зазначає адвокат Андрій Шабельніков.

Приклад розрахунку податків при продажі квартири

Якщо ви продаєте квартиру вартістю 2 млн грн, яка була у власності менше 3 років, то доведеться сплатити:

100 тис. грн — ПДФО (5%);

100 тис. грн — військовий збір (5%).

Разом: 200 тис. грн податків.

Оподаткування операцій з автотранспортом

У 2025 році оподаткування операцій з купівлі-продажу автомобілів також зазнало змін. При першій реєстрації автомобіля в Україні сплачується пенсійний збір, ставка якого залежить від вартості авто:

3% — якщо вартість не перевищує 499 620 грн;

4% — якщо вартість від 499 620 грн до 878 120 грн;

5% — якщо вартість перевищує 878 120 грн.

При продажу автомобіля на вторинному ринку необхідно сплатити ПДФО та військовий збір, за винятком першого продажу протягом року.

"Якщо людина продає більше двох авто на рік, податки можуть досягати 23% від їхньої вартості", — пояснює Анастасія Руденко.

Водночас для військовослужбовців ставка військового збору залишилася на рівні 1,5%. А для нерезидентів України діє ставка ПДФО 18% + військовий збір 5%, незалежно від кількості проданих авто.

Як мінімізувати податкові витрати

Якщо продаєте нерухомість, намагайтеся володіти нею понад 3 роки, щоб уникнути сплати ПДФО та військового збору.

Якщо плануєте продати авто, не перевищуйте ліміт у дві угоди на рік, інакше доведеться платити підвищений податок.

При купівлі квартири або авто враховуйте пенсійний збір та державне мито, щоб уникнути неочікуваних витрат.

Раніше ми розповідали, як правильно сплатити податок на нерухомість, хто має пільги, а також які санкції передбачені за несплату. Адже цей податок є обов'язковим для власників житла в Україні, і у 2025 році він залишається чинним. Процедура сплати податку має чітко визначені правила, яких необхідно дотримуватися.

Також зазначимо, що в Україні є можливість отримати податкову знижку при придбанні нерухомості. Ця пільга доступна для тих, хто офіційно працевлаштований і сплачує податок на доходи фізичних осіб. Тобто, частина витрачених коштів може бути повернута у вигляді податкової знижки.