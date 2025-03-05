Налоги на недвижимость и автомобиль в 2025 году в Украине: сколько платить

Девушка считает на калькуляторе. Фото: Freepik

Налоги — это та реальность, с которой сталкиваются все, кто планирует приобрести или продать недвижимость или автомобиль. В 2025 году в Украине налоговая нагрузка возросла, особенно из-за новых ставок военного сбора. Если вы планируете покупку или продажу квартиры, дома или машины, стоит знать, какие платежи нужно осуществить.

Как пишет "Фокус", рынок недвижимости в Украине в 2025 году функционирует в условиях повышенной налоговой нагрузки. Изменения, внесенные в Налоговый кодекс, существенно повлияли на финансовые расходы участников рынка.

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"В 2025 году в Украине налогообложение операций с недвижимостью претерпело изменения, влияющие на участников рынка как первичного, так и вторичного жилья", — отмечает юрист Анастасия Руденко.

Ключевые факторы, влияющие на размер налогов

Срок владения недвижимостью.

Количество проданных объектов в течение года.

Стоимость объекта.

Так, при покупке жилья на первичном рынке покупатель платит 1% от стоимости недвижимости в Пенсионный фонд.

На вторичном рынке ситуация более сложная:

покупатель платит 1% в ПФУ;

продавец платит 1% за нотариальное удостоверение сделки;

военный сбор составляет 5% от стоимости объекта;

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 5% (если недвижимость в собственности менее трех лет).

Если недвижимость в собственности более 3 лет, то НДФЛ и военный сбор не уплачиваются, что позволяет значительно уменьшить расходы на продажу.

В случае продажи нескольких объектов в течение года, начиная со второй продажи, необходимо уплатить НДФЛ и военный сбор в размере 5% каждый.

"Налоговая нагрузка на операции с недвижимостью в 2025 году может достигать 12% от стоимости сделки", — отмечает адвокат Андрей Шабельников.

Пример расчета налогов при продаже квартиры

Если вы продаете квартиру стоимостью 2 млн грн, которая была в собственности менее 3 лет, то придется уплатить:

100 тыс. грн — НДФЛ (5%);

100 тыс. грн — военный сбор (5%).

Итого: 200 тыс. грн налогов.

Налогообложение операций с автотранспортом

В 2025 году налогообложение операций по купле-продаже автомобилей также претерпело изменения. При первой регистрации автомобиля в Украине уплачивается пенсионный сбор, ставка которого зависит от стоимости авто:

3% — если стоимость не превышает 499 620 грн;

4% — если стоимость от 499 620 грн до 878 120 грн;

5% — если стоимость превышает 878 120 грн.

При продаже автомобиля на вторичном рынке необходимо уплатить НДФЛ и военный сбор, за исключением первой продажи в течение года.

"Если человек продает более двух авто в год, налоги могут достигать 23% от их стоимости", — объясняет Анастасия Руденко.

В то же время для военнослужащих ставка военного сбора осталась на уровне 1,5%. А для нерезидентов Украины действует ставка НДФЛ 18% + военный сбор 5%, независимо от количества проданных авто.

Как минимизировать налоговые расходы

Если продаете недвижимость, старайтесь владеть ею более 3 лет, чтобы избежать уплаты НДФЛ и военного сбора.

Если планируете продать авто, не превышайте лимит в две сделки в год, иначе придется платить повышенный налог.

При покупке квартиры или авто учитывайте пенсионный сбор и государственную пошлину, чтобы избежать неожиданных расходов.

Ранее мы рассказывали, как правильно уплатить налог на недвижимость, кто имеет льготы, а также какие санкции предусмотрены за неуплату. Ведь этот налог является обязательным для владельцев жилья в Украине, и в 2025 году он остается в силе. Процедура уплаты налога имеет четко определенные правила, которых необходимо придерживаться.

Также отметим, что в Украине есть возможность получить налоговую скидку при приобретении недвижимости. Эта льгота доступна для тех, кто официально трудоустроен и платит налог на доходы физических лиц. То есть, часть потраченных средств может быть возвращена в виде налоговой скидки.