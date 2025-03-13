Податок на нерухомість в Україні і 2025 році: як розрахувати та сплатити

Чоловік рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

В Україні власники великої нерухомості зобов’язані сплачувати податок за так звані "зайві" квадратні метри. Це стосується квартир, площа яких перевищує 60 кв. м, і приватних будинків, що мають понад 120 кв. м. Розрахунок податку здійснюється Державною податковою службою (ДПС) за місцем реєстрації власника, а сума залежить від типу та кількості об’єктів.

У ДПС наголошують, що формула розрахунку податку на нерухомість може здатися складною на перший погляд, але насправді все досить просто.

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Квартира: з загальної площі квартири віднімаємо 60 кв. м. Оподатковується лише площа, що перевищує цей ліміт.

Будинок: аналогічно, з площі будинку віднімаємо 120 кв. м.

Квартира + будинок: якщо у власності є обидва типи нерухомості, загальна площа зменшується на 180 кв. м.

Важливо зазначити, що податок нараховується лише на ту частину площі, яка перевищує встановлені ліміти.

Кількість об'єктів нерухомості має значення

Розмір податку залежить від кількості та типу об'єктів нерухомості у власності:

один об'єкт: податок розраховується на основі площі, зменшеної на відповідний ліміт (60 кв. м для квартири або 120 кв. м для будинку);

кілька об'єктів одного типу: сумарна площа всіх об'єктів зменшується на відповідний ліміт;

об'єкти різних типів: загальна площа зменшується на загальний ліміт (180 кв. м);

кілька об'єктів: податок розподіляється пропорційно до площі кожного об'єкта.

"Сума податку на нерухомість буде залежати від кількості і типу ваших об'єктів та їх загальної площі після застосування знижок", — зазначають у ДПС.

Розкіш оподатковується додатково

Власники квартир площею понад 300 кв. м або будинків площею понад 500 кв. м повинні сплатити додатково 25 000 грн на рік за кожен такий об'єкт.

Повідомлення та сплата

Податкові органи надсилають повідомлення про суму податку до 1 липня наступного року. У повідомленні міститься детальний розрахунок податку, реквізити для сплати та інформація про об'єкт.

"Податкові органи надсилають платникам податків повідомлення про суму податку до 1 липня наступного року. Це повідомлення містить детальний розрахунок податку та реквізити для сплати, а також інформацію про адресу, площу об'єкта і пільги, якщо вони є. Якщо платник податків набуває новий об'єкт нерухомості, податок сплачується з місяця, коли він став власником цього об'єкта", — резюмують у відомстві.

Зазначимо, при купівлі або продажу нерухомості чи автомобіля в Україні у 2025 році необхідно враховувати зміни в податковому законодавстві, зокрема зростання військового збору. Рекомендується заздалегідь ознайомитися з усіма необхідними платежами, щоб уникнути несподіваних витрат. Нові ставки податків можуть суттєво вплинути на вартість угоди, тому важливо бути обізнаним.

Також ми розповідали, якими податковими витратами у 2025 році супроводжується продаж будинку, адже податкове законодавство щодо нерухомості зазнало суттєвих змін. Зокрема, військовий збір з операцій купівлі-продажу зріс з 1,5% до 5%. Це значно збільшило фінансовий тягар для продавців нерухомого майна.