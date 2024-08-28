Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Демі Мур на сьомому десятку знялась у прозорій сукні на голе тіло та футуристичних корсетах arrow

Демі Мур на сьомому десятку знялась у прозорій сукні на голе тіло та футуристичних корсетах

28 серпня 2024 08:42
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Демі Мур на сьомому десятку знялась у прозорій сукні на голе тіло та футуристичних корсетах
Акторка Демі Мур. Фото: interviewmagazine.com
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Демі Мур позувала для вересневого номера журналу Interview. 61-річна зірка Голлівуду похизувалась декольте для фотографа Петри Коллінз.

Про це пише Interview.

Читайте також:

Демі Мур вразила незвичною фотосесією

Акторка знялась у зеленій сукні з прозорої тканини та футуристичному вбранні. Ексдружина Брюса Вілліса, дала інтерв'ю в рамках промо свого нового фільму "Речовина".

 

Акторка Демі Мур
Акторка Демі Мур. Фото: interviewmagazine.com

 

Акторка Демі Мур
Акторка Демі Мур. Фото: interviewmagazine.com

 

Акторка Демі Мур
Акторка Демі Мур. Фото: interviewmagazine.com

 

Акторка Демі Мур
Акторка Демі Мур. Фото: interviewmagazine.com

 

Акторка Демі Мур
Акторка Демі Мур. Фото: interviewmagazine.com

 

Акторка Демі Мур
Акторка Демі Мур. Фото: interviewmagazine.com

 

Акторка Демі Мур
Акторка Демі Мур. Фото: interviewmagazine.com

 

Акторка Демі Мур
Акторка Демі Мур. Фото: interviewmagazine.com

 

Акторка Демі Мур
Акторка Демі Мур. Фото: interviewmagazine.com

 

Також Демі позувала у шкіряній куртці з мікрошортами та на високих підборах.

Фільм про зірку, яка робить ін’єкції препарату чорного ринку, щоб виглядати молодше. Через це вона перетворюється на молоду красуню, яку грає Маргарет Куеллі. Але починають відбуватися дивні речі.

"Речовина" виходить 20 вересня. Фільм розповідає про Елізабет Спаркл, яка є зіркою популярного шоу аеробіки. У день її 50-річчя її звільняє бос. Лабораторія пропонує їй речовину, яка обіцяє перетворити її на вдосконалену версію самої себе.

Мур сказала, що була "зворушена", коли прочитала сценарій фільму. Вона відчула, що це "такий унікальний спосіб дослідити проблему старіння, соціальної обумовленості, того, що вона також вважає тиском, ідеалізації жінки, на яку ми, жінки, піддалися".

"Суть цього насправді полягає в тому, що ми робимо з собою, і мені сподобалося, що це було проілюстровано таким фізичним способом — зображення насильства, що ми робимо з нашими думками, як ми атакуємо себе і спотворювати речі. Є велика сила в усвідомленні того, що ми робимо з собою, і ми можемо зробити інший вибір. А для тих, хто не шукає такого глибокого змісту, це просто розвага", — говорить зірка.

Щодо поради, яку вона дала своїм трьом донькам, вона каже: "Одна з речей, які я говорила своїм дітям усе життя: єдина справжня константа в житті — це зміни. І це процес постійного прийняття в житті".

Нагадаємо, Демі Мур показала результат використання незвичної процедури. А раніше ми писали, що Демі Мур засвітила фігуру у бікіні.  

Демі Мур закордонні зірки відверті фото зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:45 Евакуювали два села — у Воронезькій області Росії безпілотник впав біля "небезпечних об'єктів"

08:38 Оператори дронів знищили російський РЕБ Сапфір у Курській області — вибухове відео

08:37 На Харківщині невідомі розтрощили дитяче містечко

Новина з відео

08:33 Чоловіків з відстрочкою мобілізують до армії — чому це може статися

08:27 Кабмін частково заморозив виплату коштів перед міжнародними кредиторами

Скандал з конем у центрі Львова — міська рада ухвалила радикальне рішення - 80x80

Скандал з конем у центрі Львова — міська рада ухвалила радикальне рішення

08:17 У Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок удару по готелю

08:16 Скільки ще протримається тепло та коли чекати похолодання — прогноз погоди на осінь

08:10 Ефектне збиття — бійці 28-ї ОМБр показали кадри знищення ворожого СУ-25

08:02 Керівника ВЛК на Закарпатті спіймали на хабарях — скільки він брав грошей з ухилянтів

Text

08:00 Перша українська балістика та термінове засідання Ради Україна-НАТО — ефір Ранок.LIVE

08:45 Евакуювали два села — у Воронезькій області Росії безпілотник впав біля "небезпечних об'єктів"

08:38 Оператори дронів знищили російський РЕБ Сапфір у Курській області — вибухове відео

08:37 На Харківщині невідомі розтрощили дитяче містечко

Новина з відео

08:33 Чоловіків з відстрочкою мобілізують до армії — чому це може статися

08:27 Кабмін частково заморозив виплату коштів перед міжнародними кредиторами

Скандал з конем у центрі Львова — міська рада ухвалила радикальне рішення - 80x80

Скандал з конем у центрі Львова — міська рада ухвалила радикальне рішення

08:17 У Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок удару по готелю

08:16 Скільки ще протримається тепло та коли чекати похолодання — прогноз погоди на осінь

08:10 Ефектне збиття — бійці 28-ї ОМБр показали кадри знищення ворожого СУ-25

08:02 Керівника ВЛК на Закарпатті спіймали на хабарях — скільки він брав грошей з ухилянтів

08:00 Українці можуть отримати 8 тис. грн компенсації — умови програми

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

08:00 Перша українська балістика та термінове засідання Ради Україна-НАТО — ефір Ранок.LIVE

27 серпня 2024
Text

23:57 РФ могла тиснути на Дурова — ексофіцер КДБ пояснив, для чого засновник Telegram був в Азербайджані

Text

22:18 Нардеп заявив, що українські виробники зброї виготовляють більше, ніж можуть закупити ЗСУ

Text

20:07 ТЦК мають реформуватися або зникнути — нардеп про роботу військкоматів

Text

17:50 Виступ Зеленського на форумі та складнощі з поверненням азовців — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

Скандал з конем у центрі Львова — міська рада ухвалила радикальне рішення - 80x80

Скандал з конем у центрі Львова — міська рада ухвалила радикальне рішення

Text

12:56 Скільки пошкодженої гідрогенерації Україна планує відновити до зими — відповідь нардепа

Text

12:31 Нардеп Семінський заявив, що окупанти покращили свої дрони для тривалих атак на Україну

Text

12:01 Стефанчук пояснив, яку користь Україна матиме від ратифікації Римського статуту

Text

12:00 Експерт пояснив, скільки часу потрібно для ремонту електропотужностей після атак РФ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку