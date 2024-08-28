Демі Мур на сьомому десятку знялась у прозорій сукні на голе тіло та футуристичних корсетах

Акторка Демі Мур. Фото: interviewmagazine.com

Демі Мур позувала для вересневого номера журналу Interview. 61-річна зірка Голлівуду похизувалась декольте для фотографа Петри Коллінз.

Про це пише Interview.

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Акторка знялась у зеленій сукні з прозорої тканини та футуристичному вбранні. Ексдружина Брюса Вілліса, дала інтерв'ю в рамках промо свого нового фільму "Речовина".

Акторка Демі Мур. Фото: interviewmagazine.com

Акторка Демі Мур. Фото: interviewmagazine.com

Акторка Демі Мур. Фото: interviewmagazine.com

Акторка Демі Мур. Фото: interviewmagazine.com

Акторка Демі Мур. Фото: interviewmagazine.com

Акторка Демі Мур. Фото: interviewmagazine.com

Акторка Демі Мур. Фото: interviewmagazine.com

Акторка Демі Мур. Фото: interviewmagazine.com

Акторка Демі Мур. Фото: interviewmagazine.com

Також Демі позувала у шкіряній куртці з мікрошортами та на високих підборах.

Фільм про зірку, яка робить ін’єкції препарату чорного ринку, щоб виглядати молодше. Через це вона перетворюється на молоду красуню, яку грає Маргарет Куеллі. Але починають відбуватися дивні речі.

"Речовина" виходить 20 вересня. Фільм розповідає про Елізабет Спаркл, яка є зіркою популярного шоу аеробіки. У день її 50-річчя її звільняє бос. Лабораторія пропонує їй речовину, яка обіцяє перетворити її на вдосконалену версію самої себе.

Мур сказала, що була "зворушена", коли прочитала сценарій фільму. Вона відчула, що це "такий унікальний спосіб дослідити проблему старіння, соціальної обумовленості, того, що вона також вважає тиском, ідеалізації жінки, на яку ми, жінки, піддалися".

"Суть цього насправді полягає в тому, що ми робимо з собою, і мені сподобалося, що це було проілюстровано таким фізичним способом — зображення насильства, що ми робимо з нашими думками, як ми атакуємо себе і спотворювати речі. Є велика сила в усвідомленні того, що ми робимо з собою, і ми можемо зробити інший вибір. А для тих, хто не шукає такого глибокого змісту, це просто розвага", — говорить зірка.

Щодо поради, яку вона дала своїм трьом донькам, вона каже: "Одна з речей, які я говорила своїм дітям усе життя: єдина справжня константа в житті — це зміни. І це процес постійного прийняття в житті".

Нагадаємо, Демі Мур показала результат використання незвичної процедури. А раніше ми писали, що Демі Мур засвітила фігуру у бікіні.