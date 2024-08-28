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Деми Мур на седьмом десятке снялась в прозрачном платье на голое тело и футуристических корсетах

28 августа 2024 08:42
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Деми Мур на седьмом десятке снялась в прозрачном платье на голое тело и футуристических корсетах
Актриса Деми Мур. Фото: interviewmagazine.com
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Деми Мур позировала для сентябрьского номера журнала Interview. 61-летняя звезда Голливуда похвасталась декольте для фотографа Петры Коллинз.

Об этом пишет Interview.

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Актриса снялась в зеленом платье из прозрачной ткани и футуристическом наряде. Экс-супруга Брюса Уиллиса, дала интервью в рамках промо своего нового фильма "Вещество".

 

Актриса Деми Мур
Актриса Деми Мур. Фото: interviewmagazine.com

 

Актриса Деми Мур
Актриса Деми Мур. Фото: interviewmagazine.com

 

Актриса Деми Мур
Актриса Деми Мур. Фото: interviewmagazine.com

 

Актриса Деми Мур
Актриса Деми Мур. Фото: interviewmagazine.com

 

Актриса Деми Мур
Актриса Деми Мур. Фото: interviewmagazine.com

 

Актриса Деми Мур
Актриса Деми Мур. Фото: interviewmagazine.com

 

Актриса Деми Мур
Актриса Деми Мур. Фото: interviewmagazine.com

 

Актриса Деми Мур
Актриса Деми Мур. Фото: interviewmagazine.com

 

Актриса Деми Мур
Актриса Деми Мур. Фото: interviewmagazine.com

 

Также Деми позировала в кожаной куртке с микрошортами и на высоких каблуках.

Фильм о звезде, которая делает инъекции препарата, купленного на черном рынке, чтобы выглядеть моложе. Поэтому она превращается в молодую красавицу, которую играет Маргарет Куэлли. Но начинают происходить удивительные вещи.

"Вещество" выходит 20 сентября. Фильм рассказывает об Элизабет Спаркл, которая является звездой популярного шоу аэробики. В день ее 50-летия ее увольняет босс. Лаборатория предлагает ей вещество, обещающее превратить ее в усовершенствованную версию самой себя.

Мур сказала, что была "тронута", когда прочла сценарий фильма. Она почувствовала, что это "столь уникальный способ исследовать проблему старения, социальной обусловленности, того, что она также считает давлением, идеализации женщины, которому мы, женщины, подверглись".

"Суть этого на самом деле заключается в том, что мы делаем с собой, и мне понравилось, что это было проиллюстрировано таким способом — изображение насилия, что мы делаем с нашими мыслями, как мы атакуем себя и искажаем вещи. Есть большая сила в осознании того что мы делаем с собой, и мы можем сделать другой выбор. А для тех, кто не ищет такого глубокого смысла, это просто развлечение", — говорит звезда.

Что касается совета, который она дала своим трем дочерям, она говорит: "Одна из вещей, которые я говорила своим детям всю жизнь: единственная настоящая константа в жизни — это перемены. И это процесс постоянного принятия в жизни".

Напомним, Деми Мур показала результат использования необычной процедуры. А раньше мы писали, что Деми Мур засветила фигуру в бикини.

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