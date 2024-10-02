Как выглядит сейчас больной Брюс Уиллис — фото

Дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса показала, как выглядит актер — фото
Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, Талула, пытается больше времени проводить с больным отцом. Девушка показала, как проводит время со звездой "Крепкого орешка".
Новые фотографии Талула опубликовала на своей странице в Instagram.
Как выглядит Брюс Уиллис сейчас
Семья актера пытается всеми силами поддерживать его во время борьбы с афазией и деменцией. Несмотря на все трудности, родные Уиллиса не теряют оптимизм.
Актер нежно обнимает дочь на одном из фото, которыми поделилась Талула, а на другом они вместе обедают.
Также Талула с отцом провели время, просматривая киноафиши и обложки журналов с голливудской звездой.
На всех фотографиях Брюс улыбается и довольно хорошо выглядит.
В подписи к фотографиям Талула нежно обратилась к своему папе.
"Я так сильно люблю этого парня, а чувство — это тяжелая вещь, но я так благодарна за то, что позволила им течь сквозь меня сейчас вместо того, чтобы отключиться от них", — написала девушка.
Напомним, недавно старшая дочь Брюса Уиллиса снялась топлесс в образе морской богини.
Ранее бывшая жена Брюса Уиллиса Деми Мур рассказала о своем методе экстремального похудения.
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