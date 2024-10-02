Как выглядит сейчас больной Брюс Уиллис — фото

Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/buuski

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, Талула, пытается больше времени проводить с больным отцом. Девушка показала, как проводит время со звездой "Крепкого орешка".

Новые фотографии Талула опубликовала на своей странице в Instagram.

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Семья актера пытается всеми силами поддерживать его во время борьбы с афазией и деменцией. Несмотря на все трудности, родные Уиллиса не теряют оптимизм.

Актер нежно обнимает дочь на одном из фото, которыми поделилась Талула, а на другом они вместе обедают.

Брюс Уиллис с дочерью Талулой. Фото: instagram.com/buuski

Также Талула с отцом провели время, просматривая киноафиши и обложки журналов с голливудской звездой.

На всех фотографиях Брюс улыбается и довольно хорошо выглядит.

Брюс Уиллис. Фото: instagram.com/buuski

В подписи к фотографиям Талула нежно обратилась к своему папе.

"Я так сильно люблю этого парня, а чувство — это тяжелая вещь, но я так благодарна за то, что позволила им течь сквозь меня сейчас вместо того, чтобы отключиться от них", — написала девушка.

Напомним, недавно старшая дочь Брюса Уиллиса снялась топлесс в образе морской богини.

Ранее бывшая жена Брюса Уиллиса Деми Мур рассказала о своем методе экстремального похудения.