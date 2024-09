Донька Брюса Вілліса знялась топлес в образі морської богині

Донька Брюса Вілліса Скаут. Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/

Донька Демі Мур та Брюса Вілліса Скаут випустила новий кліп. Зірка приміряла образ морської богині у перлах.

Фотосесією показала у соціальній мережі.

Скаут не рідко приміряє сміливе вбрання, в тому числі і на червоній доріжці. Цього разу зірка випустила музичний кліп на "Over and Over".

"Дозвольте мені показати вам трохи фантазії", — підписала фото Скаут.

Раніше дочки Демі Мур і Брюса Вілліса коротко відповіли "жорстоким" тролям, які назвали їх "непривабливими" і "клонами" батька. Брюс і Демі були одружені з 1987 по 2000 рік і є батьками своїх трьох дітей — 35-річної Румер, 33-річної Скаут і 30-річної Таллули. Скаут нещодавно випустила сингл під назвою Over And Over і опублікувала в Instagram вірусне відео, на якому вона танцює під нього з близькими людьми, включаючи Румер, Таллулу та Демі. Сестер зустріли різкими коментарями в Instagram, спрямованими на їхню зовнішність.

Брюс також є батьком доньок Мейбл, 12 років, і Евелін, 10 років, яких виховує зі своєю нинішньою дружиною Еммою Гемінг.

Брюс закінчив голлівудську кар'єру в 2022 році через боротьбу із захворюванням мозку "афазією", яке спричиняє погіршення мовних здібностей пацієнта. Минулого року його сім’я оголосила, що його хвороба "прогресувала" і йому поставили діагноз лобно-скронева деменція.

Демі Мур розповіла про свою екстремальну дієту. А раніше стало відомо, що доньки Брюса Вілліса стали жертвами критики.