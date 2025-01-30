monobank спростив авторизацію в додатку – що можуть зробити українці

Чоловік з телефоном у руках. Фото: Unsplash

У мобільному застосунку monobank з’явилося корисне оновлення. Воно допоможе пришвидшити авторизацію користувачів, оскільки передбачає прив’язку до персонального акаунту Apple.

Деталі повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у власному Telegram-каналі.

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Нова функція в monobank

Українцям дозволили використовувати акаунт Apple для авторизації в monobank. Достатньо лише зв’язати обидва облікові записи, щоб на екрані введення номера телефону з’явилася кнопка "Вхід з Apple". Це дозволить пропустити один етап і пришвидшить процес авторизації.

"Сьогодні у нас додалася авторизація через Apple ID (потрібна остання версія застосунку). Тепер ви можете зв’язати свій акаунт monobank з акаунтом Apple і потім логінитися без введення телефону. Зробити це можна або при вході в акаунт, або у налаштуваннях Монобанку. Зручно ж!" — написав Гороховський.

Судячи з кількості позитивних реакцій, українцям зі смартфонами iPhone сподобалася нова функція.

Лише нещодавно в monobank з’явилася цікава розважально-корисна опція — калькулятор. Користувачам дозволили робити розрахунки просто в меню грошового переказу.

Співзасновник онлайн-банкінгу навіть пожартував, що тепер українці можуть видалити калькулятор із телефону, оскільки базову програму замінить функціонал monobank.

Нагадаємо, з 1 лютого діятимуть нові ліміти на карткові перекази. До Меморандуму, підготовленого НБУ, приєдналися понад 40 банків і небанківських фінансових установ. Серед підписантів — monobank, отже обмеження торкнуться його клієнтів теж.

Також ми писали, що у мобільного еквайрингу "Термінал" від ПриватБанку з’явилася нова функція — програма лояльності "Привіт". Вона дозволяє покупцям отримувати спеціальні знижки під час оплати товарів різними способами.