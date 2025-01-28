monobank представив нову функцію в додатку – що отримали клієнти

Картка monobank. Фото: скриншот/YouTube

Для клієнтів monobank запровадили нову функцію в мобільному додатку. Тепер користувачі можуть здійснювати фінансові розрахунки за допомогою калькулятора, вбудованого прямо в меню переказу коштів.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у власному Telegram-каналі.

Читайте також:

Чим можуть користуватися клієнти monobank

Гороховський пожартував, що тепер українці можуть видалити калькулятор із телефону, оскільки він з’явився в онлайн-банкінгу. Достатньо відкрити застосунок і зайти в меню грошового переказу. Там можна провести множення, ділення, додавання, віднімання та вирахування відсотків.

"Можете видаляти калькулятор з телефону. Бо ми вбудували його в банк. Тепер будь-які фінансові розрахунки можна провести в меню переказу. Але за спробу поділити на нуль будемо блокувати рахунки!" — розповів співзасновник monobank.

Калькулятор у monobank. Фото: ОГо!/Telegram

Українці давно відмічають той факт, що розробники monobank регулярно оновлюють функціонал мобільного застосунку для зручності користування. Бо саме інтуїтивно зрозумілий дизайн і простота є одними з головних цілей, яких намагаються досягти для онлайн-банкінгу.

Інколи виникають технічні збої, проте це неминуча плата за швидкість і постійні зміни, як говорив Олег Гороховський. Оскільки доводиться реалізовувати чимало ІТ-завдань, не дивно, що якісь функції виходять з ладу. Проте помилки миттєво розпізнають і намагаються якнайшвидше виправити.

Нагадаємо, monobank може судитися з клієнтами. Фінансова установа подала судовий позов на військового, який отримав кредит у розмірі 80 000 грн, але не зміг вчасно погасити заборгованість. monobank планував стягнути з чоловіка відсотки.

Також ми писали, що monobank спільно з іншими українськими банками запровадив Дія.Картку в мобільному додатку. Користувачі можуть відкрити її для отримання і зберігання всіх державних виплат. Туди навіть може приходити зарплата чи стипендія.