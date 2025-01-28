monobank представил новую функцию в приложении – что получили клиенты

Карта monobank. Фото: скриншот/YouTube

Для клиентов monobank ввели новую функцию в мобильном приложении. Теперь пользователи могут осуществлять финансовые расчеты с помощью калькулятора, встроенного прямо в меню перевода денег.

Об этом сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский в собственном Telegram-канале.

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Гороховский пошутил, что теперь украинцы могут удалить калькулятор с телефона, поскольку он появился в онлайн-банкинге. Достаточно открыть приложение и зайти в меню денежного перевода. Там можно провести умножение, деление, сложение, вычитание и даже расчет процентов.

"Можете удалять калькулятор с телефона. Потому что мы встроили его в банк. Теперь любые финансовые расчеты можно провести в меню перевода. Но за попытку поделить на ноль будем блокировать счета!" — рассказал соучредитель monobank.

Калькулятор в monobank. Фото: ОГо!/Telegram

Украинцы давно отмечают тот факт, что разработчики monobank регулярно обновляют функционал мобильного приложения для удобства пользования. Ведь именно интуитивно понятный дизайн и простота являются одними из главных целей, которых пытаются достичь для онлайн-банкинга.

Иногда возникают технические сбои, однако это неизбежная плата за скорость и постоянные изменения, как говорил Олег Гороховский. Поскольку приходится реализовывать немало IТ-задач, неудивительно, что какие-то функции выходят из строя. Однако ошибки мгновенно распознают и стараются как можно быстрее исправить.

Напомним, monobank может судиться с клиентами. Финансовое учреждение подало судебный иск на военного, который получил кредит в размере 80 000 грн, но не смог вовремя погасить задолженность. monobank планировал взыскать с мужчины проценты.

Также мы писали, что monobank совместно с другими украинскими банками внедрил Дія.Карту в мобильном приложении. Пользователи могут открыть ее для получения и хранения всех государственных выплат. Туда даже может приходить зарплата или стипендия.