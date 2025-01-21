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Гороховський звернувся до військових щодо виплат на monobank

21 січня 2025 17:34
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Грошове забезпечення в ЗСУ на monobank — Гороховський дав пораду військовим щодо виплат
Людина тримає купюри номіналом 1000 грн. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Українці можуть отримувати виплати не тільки на картки державних банків, а й інших. Деякі військові частини відмовляються виплачувати захисникам грошове забезпечення на monobank. Однак така можливість існує.

Про це розповів співзасновник monobank Олег Гороховський в Telegram.

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"Останнім часом захисники скаржаться нам у підтримку, що військові частини відмовляються виплачувати їхнє забезпечення на Mono", — написав Гороховський в Telegram.

Однак він зауважив, що насправді така опція є і це досить просто оформити.

"Звертаєтеся до фінансового відділу і надаєте їм реквізити своєї картки. Іноді ще просять заповнити рапорт (ось зразок). І більше не доведеться постійно переказувати з зарплатної картки на вашу основну", — розповів співзасновник monobank.

Гороховський пояснив, що виплати можна отримувати не тільки на картки державних банків:

"1.Аргумент "Всі виплати можна отримувати тільки на картки державних банків" — це брехня. Не існує закону, в якому таке написано". 2. Аргумент "У нашої ВЧ відсутній договір із monobank —  вони можуть виплачувати З/П на картки mono, маючи рахунок в будь-якому банку".

 

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Скриншот: Гороховський/Telegram

Він додав, що у випадку, якщо оскаржити не вдалося, то треба звернутися у підтримку банку, надати телефон свого фінвідділу та номер ВЧ. 

"Ми самі зв’яжемося з ними (гарантуємо вам анонімність та результативність)", — написав Гороховський.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що українські банки зобов’язані здійснювати контроль за фінансовими операціями клієнтів, а також призупиняти транзакції, які вважаються ризикованими або підозрілими. Умови фінансового моніторингу постійно посилюються, і часом банківські установи можуть навіть закрити рахунок клієнта без пояснення причин.

Також ми розповідали, що в Україні часто можна побачити людей у військовій формі або одязі у стилі мілітарі, однак носити таке вбрання дозволено лише окремим категоріям громадян. За порушення цих норм передбачені значні штрафи.

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17:34 Гороховський звернувся до військових щодо виплат на monobank

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