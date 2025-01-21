Денежное обеспечение в ВСУ на monobank — Гороховский дал совет военным по поводу выплат

Человек держит купюры номиналом 1000 грн. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцы могут получать выплаты не только на карточки государственных банков, но и других. Некоторые воинские части отказываются выплачивать защитникам денежное обеспечение на monobank. Однако такая возможность существует.

Об этом рассказал соучредитель monobank Олег Гороховский в Telegram.

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"В последнее время защитники жалуются нам в поддержку, что воинские части отказываются выплачивать их обеспечение на Mono", — написал Гороховский в Telegram.

Однако он отметил, что на самом деле такая опция есть и это достаточно просто оформить.

"Обращаетесь в финансовый отдел и предоставляете им реквизиты своей карты. Иногда еще просят заполнить рапорт (вот образец). И больше не придется постоянно переводить с зарплатной карты на вашу основную", — рассказал сооснователь monobank.

Гороховский пояснил, что выплаты можно получать не только на карты государственных банков:

"1 Аргумент "Все выплаты можно получать только на карточки государственных банков" — это ложь. Не существует закона, в котором такое написано". 2. аргумент "У нашей ВЧ отсутствует договор с monobank — они могут выплачивать З/П на карточки mono, имея счет в любом банке".

Скриншот: Гороховский/Телеграм

Он добавил, что в случае, если обжаловать не удалось, то надо обратиться в поддержку банка, предоставить телефон своего финотдела и номер ВЧ.

"Мы сами свяжемся с ними (гарантируем вам анонимность и результативность)", — написал Гороховский.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что украинские банки обязаны осуществлять контроль за финансовыми операциями клиентов, а также приостанавливать транзакции, которые считаются рискованными или подозрительными. Условия финансового мониторинга постоянно ужесточаются, и порой банковские учреждения могут даже закрыть счет клиента без объяснения причин.

Также мы рассказывали, что в Украине часто можно увидеть людей в военной форме или одежде в стиле милитари, однако носить такой наряд разрешено лишь отдельным категориям граждан. За нарушение этих норм предусмотрены значительные штрафы.