monobank упростил авторизацию в приложении – что могут сделать украинцы

Мужчина с телефоном в руках. Фото: Unsplash

В мобильном приложении monobank появилось полезное обновление. Оно поможет ускорить авторизацию пользователей, поскольку предусматривает привязку к персональному аккаунту Apple.

Детали сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский в собственном Telegram-канале.

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Новая функция в monobank

Украинцам разрешили использовать аккаунт Apple для авторизации в monobank. Достаточно лишь связать обе учетные записи, чтобы на экране ввода номера телефона появилась кнопка "Вход с Apple". Это позволит пропустить один этап и ускорит процесс авторизации.

"Сегодня у нас добавилась авторизация через Apple ID (нужна последняя версия приложения). Теперь вы можете связать свой аккаунт monobank с аккаунтом Apple и затем логиниться без ввода телефона. Сделать это можно либо при входе в аккаунт, либо в настройках Монобанка. Удобно же!" — написал Гороховский.

Судя по количеству положительных реакций, украинцам со смартфонами iPhone понравилась новая функция.

Недавно в monobank появилась интересная развлекательно-полезная опция — калькулятор. Пользователям разрешили делать расчеты прямо в меню денежного перевода.

Соучредитель онлайн-банкинга даже пошутил, что теперь украинцы могут удалить калькулятор из телефона, поскольку базовую программу заменит функционал monobank.

Напомним, с 1 февраля будут действовать новые лимиты на карточные переводы. К Меморандуму, подготовленному НБУ, присоединились более 40 банков и небанковских финансовых учреждений. Среди подписантов — monobank, так что ограничения коснутся его клиентов также.

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