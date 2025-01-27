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Безплатний проїзд для українок 60+ — де діють пільги у 2025 році

27 січня 2025 18:20
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Пільговий проїзд для українок старше 60 — за який транспорт не потрібно платити у 2025 році
Пенсіонерка в тролейбусі. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Призначення пенсії за віком залежить від досягнення відповідного віку та наявності необхідного страхового стажу. Для більшості українок мінімальний вік для виходу на пенсію складає 60 років. Після отримання пенсійного посвідчення вони зможуть користуватись низкою державних пільг, у тому числі транспортних.

Про те, якими видами транспорту можуть безплатно користуватись українки після 60 років, зазначається у постанові Кабінету Міністрів України "Про безплатний проїзд пенсіонерів у транспорті загального користування".

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За що не потрібно платити у 2025 році

У 2025 році, як і раніше, українки, яким виповнилось 60 років, матимуть право на безплатний проїзд, однак лише на певних видах транспорту. Для користування пільгою потрібно мати посвідчення встановленого зразка або довідку, а за наявності автоматизованої системи обліку оплат — електронний квиток, який видають безплатно та реєструють у системі. Ця пільга поширюється на такі види транспорту:

  • приміський залізничний транспорт (електропоїзди);
  • міський громадський транспорт (тролейбуси, автобуси, маршрутки).

Варто зазначити, що пільговий проїзд не стосується таксі, метро та міжміського залізничного транспорту. Таким чином, у 2025 році безплатний проїзд для пенсіонерок залишиться доступним у межах міського та приміського транспорту, але для цього обов’язково потрібно мати необхідний документ чи електронний квиток.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що пенсіонери за віком мають право безплатно користуватися міським транспортом загального користування (за винятком метро та таксі) і приміськими маршрутами. Проте в окремих містах України є певні місцеві особливості, про які ви могли не знати.

Також ми розповідали, що в Україні право на пільговий проїзд залізничним транспортом мають лише окремі категорії громадян. Деякі з них можуть безплатно їздити електричками, в той час, як інші — мають знижки на квитки для регіональних та швидкісних поїздів.

транспорт пенсіонери вік пільги громадський транспорт

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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