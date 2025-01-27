Льготный проезд для украинок старше 60 — за какой транспорт не нужно платить в 2025 году

Пенсионерка в троллейбусе. Фото: УНИАН

Назначение пенсии по возрасту зависит от достижения соответствующего возраста и наличия необходимого страхового стажа. Для большинства украинок минимальный возраст для выхода на пенсию составляет 60 лет. После получения пенсионного удостоверения они смогут пользоваться рядом государственных льгот, в том числе транспортных.

О том, какими видами транспорта могут бесплатно пользоваться украинки после 60 лет, отмечается в постановлении Кабинета Министров Украины "О бесплатном проезде пенсионеров в транспорте общего пользования".

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За что не нужно платить в 2025 году

В 2025 году, как и раньше, украинки, которым исполнилось 60 лет, будут иметь право на бесплатный проезд, однако только на определенных видах транспорта. Для пользования льготой нужно иметь удостоверение установленного образца или справку, а при наличии автоматизированной системы учета оплат — электронный билет, который выдают бесплатно и регистрируют в системе. Эта льгота распространяется на следующие виды транспорта:

пригородный железнодорожный транспорт (электропоезда);

городской общественный транспорт (троллейбусы, автобусы, маршрутки).

Стоит отметить, что льготный проезд не касается такси, метро и междугороднего железнодорожного транспорта. Таким образом, в 2025 году бесплатный проезд для пенсионерок останется доступным в пределах городского и пригородного транспорта, но для этого обязательно нужно иметь необходимый документ или электронный билет.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что пенсионеры по возрасту имеют право бесплатно пользоваться городским транспортом общего пользования (за исключением метро и такси) и пригородными маршрутами. Однако в отдельных городах Украины есть определенные местные особенности, о которых вы могли не знать.

Также мы рассказывали, что в Украине право на льготный проезд железнодорожным транспортом имеют лишь отдельные категории граждан. Некоторые из них могут бесплатно ездить электричками, в то время, как другие — имеют скидки на билеты для региональных и скоростных поездов.