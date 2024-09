Дочь Брюса Уиллиса снялась топлесс в образе морской богини

Дочь Брюса Уиллиса Скаут. Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Скаут выпустила новый клип. Звезда примеряла образ морской богини в жемчуге.

Фотосессию показала в социальной сети.

Скаут не редко примеряет смелые наряды, в том числе и на красной дорожке. На этот раз звезда выпустила музыкальный клип на песню "Over and Over".

"Позвольте мне показать вам немного фантазии", — подписала фото Скаут.

Ранее дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса коротко ответили "жестоким" троллям, назвавшим их "непривлекательными" и "клонами" отца. Брюс и Деми были женаты с 1987 по 2000 год и являются родителями своих троих детей — 35-летней Румер, 33-летней Скаут и 30-летней Таллулы. Скаут недавно выпустила сингл под названием "Over And Over" и опубликовала в Instagram вирусное видео, на котором она танцуе под него с близкими людьми, включая Румер, Таллулу и Деми. Сестер встретили резкими комментариями в Instagram, направленными на их внешность.

Брюс также является отцом дочерей Мейбл, 12 лет, и Эвелин, 10 лет, которых воспитывает со своей нынешней супугой Эммой Хеминг.

Брюс завершил голливудскую карьеру в 2022 году из-за борьбы с заболеванием мозга "афазией", которое приводит к ухудшению речевых способностей пациента. В прошлом году его семья объявила, что его болезнь "прогрессировала" и ему поставили диагноз лобно-височная деменция.

Деми Мур рассказала о своей экстремальной диете. А ранее стало известно, что дочери Брюса Уиллиса стали жертвами критики.