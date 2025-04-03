США или Европа — кто дал Украине больше и почему помощь выгодна союзникам

Урсула фон дер Ляйен и Джо Байден. Коллаж: Новини.LIVE

Дискуссии относительно объема помощи, которую выделили США и Европа Украине, не утихают уже несколько месяцев подряд. При этом звучат как заниженные, так и в разы завышенные оценки. Аналитики пытаются прийти к согласию в том, от кого наша страна на самом деле критически зависима, и куда тратятся средства партнеров.

Новини. LIVE рассказывают, сколько и какой помощи предоставили Украине союзники и куда пошли средства.

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Сколько помощи предоставили Украине союзники

В недавнем исследовании Института мировой экономики Киля говорится, что всего за три года полномасштабной войны Украине было выделено около 267 млрд евро помощи, из которой:

130 млрд евро (49%) — военная помощь;

118 млрд евро (44%) — финансовая поддержка;

19 млрд евро (7%) — гуманитарная помощь.

При этом Европа как одно целое явно опередила США в предоставлении помощи Украине. Стоит отметить, что исследователи приняли во внимание не только Евросоюз, но и такие европейские страны, как Британия, Норвегия, Швейцария и Исландия, которые не являются членами ЕС.

Помощь Украине от США и Европы. Фото: Новини.LIVE

Так, по подсчетам авторов исследования, в целом Европа предоставила Украине 70 млрд евро гуманитарной и финансовой помощи, а также на 62 млрд евро военной помощи.

США со своей стороны предоставили 50 млрд евро финансовой и гуманитарной поддержки и 64 млрд евро — военной.

Однако почти 90% финансовой помощи от институтов ЕС было предоставлено в форме кредитов. Примерно 60% американской финансовой помощи предоставляется в виде грантов.

Исследователи отмечают, что снижение роли США началось в середине 2023 года, когда Конгресс США заблокировал все законопроекты о помощи. Затем помощь США снова выросла.

"Но с возвращением президента Трампа в должность военная помощь США, вероятно, снова застопорится. В результате европейские правительства будут вынуждены активизировать свои усилия и заполнить большой пробел, оставленный США", — говорит руководитель исследования Кристоф Требеш.

Аналитики отмечают, что сумма помощи является сравнительно низкой, если измерять ее как долю ВВП доноров. Германия, Великобритания и США, например, мобилизовали менее 0,2% своего ВВП в год на поддержку Украины, тогда как другие богатые страны-доноры, такие как Франция, Италия или Испания, выделили лишь около 0,1% своего годового ВВП.

Наибольшие взносы делают страны Балтии и Скандинавии. Например, Эстония и Дания выделили Украине более 2% своего довоенного ВВП в виде двусторонней помощи.

Исследование также показывает, что война в Украине все больше диктуется производством оружия. В первые месяцы войны более 90 процентов военной помощи было мобилизовано из национальных арсеналов. Однако в 2023 и 2024 годах большая часть военной помощи — более 60 процентов — была заказана у промышленности и сделана заново.

В Германии этот сдвиг особенно заметен. Почти три четверти военной техники для Украины заказываются непосредственно в промышленности.

В то же время Великобритания больше полагается на имеющиеся запасы, и только 22% ее военной помощи поступают из новых заказов.

Почему поддержка Украины выгодна для США

"Помощь, которую предоставило американское правительство Украине, принесла американской обороне промышленности и американской экономике огромную пользу. 70% этой помощи было потрачено в Соединенных Штатах", — отмечает бывший советник министра финансов США Стивен Ратнер.

Это же самое утверждает и военный аналитик Колби Бадвар. Он подсчитал, что еще на начало текущего года американский ВПК получил около 58 млрд долларов, а после привлечения всех средств эта сумма достигнет более 80 млрд долларов.

Основные штаты-реципиенты оборонных заказов. Фото: Новини.LIVE

Согласно подсчетам Колби Бадвара, больше всего получают предприятия в таких штатах:

Арканзас — 4,7 млрд долл.

Алабама — 3,8 млрд долл.

Пенсильвания — 2,99 млрд долл.

Аризона — 2,79 млрд долл.

Техас — 2,17 млрд долл.

Калифорния — 2,17 млрд долл.

Западная Вирджиния — 1,98 млрд долл.

Флорида — 1,75 млрд долл.

Огайо — 1,09 млрд долл.

Миссури — 969 млн долл.

Аналитик отметил, что на самом деле цепочка поставок оборонной промышленности охватывает все 50 американских штатов, каждый из которых различными способами вносит свой вклад в создание систем вооружения или вспомогательного оборудования, предназначенного для Украины.

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