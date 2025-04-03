США чи Європа — хто дав Україні більше та чому допомога вигідна союзникам

Урсула фон дер Ляєн та Джо Байден. Колаж: Новини.LIVE

Дискусії щодо об'єму допомоги, яку виділили США та Європа Україні, не вщухають вже декілька місяців поспіль. При цьому лунають як занижені, так і в рази завищені оцінки. Аналітики намагаються дійти згоди у тому, від кого наша країна насправді критично залежна, та куди витрачаються кошти партнерів.

Новини. LIVE розповідають, скільки та якої допомоги надали Україні союзники й куди пішли кошти.

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Скільки допомоги надали Україні союзники

В нещодавньому дослідженні Інституту світової економіки Кіля йдеться, що загалом за три роки повномасштабної війни Україні було виділено близько 267 млрд євро допомоги, з якої:

130 млрд євро (49%) — військова допомога;

118 млрд євро (44%) — фінансова підтримка;

19 млрд євро (7%) — гуманітарна допомога.

При цьому Європа як одне ціле явно випередила США у наданні допомоги Україні. Варто зазначити, що дослідники взяли до уваги не лише Євросоюз, але й такі європейські країни, як Британія, Норвегія, Швейцарія та Ісландія, які не є членами ЄС.

Допомога Україні від США та Європи. Фото: Новини.LIVE

Так, за підрахунками авторів дослідження, загалом Європа надала Україні 70 млрд євро гуманітарної та фінансової допомоги, а також на 62 млрд євро військової допомоги.

США, зі свого боку, надали 50 млрд євро фінансової та гуманітарної підтримки й 64 млрд євро — військової.

Однак майже 90% фінансової допомоги від інституцій ЄС було надано у формі кредитів. Приблизно 60% американської фінансової допомоги надається у вигляді грантів.

Дослідники зазначають, що зниження ролі США почалося в середині 2023 року, коли Конгрес США заблокував усі законопроєкти про допомогу. Потім допомога США знову зросла.

"Але з поверненням президента Трампа на посаду військова допомога США, ймовірно, знову застопориться. У результаті європейські уряди будуть змушені активізувати свої зусилля і заповнити велику прогалину, залишену США", — каже керівник дослідження Крістоф Требеш.

Аналітики наголошують, що сума допомоги є порівняно низькою, якщо вимірювати її як частку ВВП донорів. Німеччина, Велика Британія та США, наприклад, мобілізували менш як 0,2% свого ВВП на рік на підтримку України, тоді як інші багаті країни-донори, такі як Франція, Італія чи Іспанія, виділили лише близько 0,1% свого річного ВВП.

Найбільші внески роблять країни Балтії та Скандинавії. Наприклад, Естонія та Данія виділили Україні понад 2% свого довоєнного ВВП у вигляді двосторонньої допомоги.

Дослідження також показує, що війна в Україні дедалі більше диктується виробництвом зброї. У перші місяці війни понад 90 відсотків військової допомоги було мобілізовано із національних арсеналів. Однак у 2023 і 2024 роках більшу частину військової допомоги — понад 60 відсотків — було замовлено у промисловості та зроблено заново.

У Німеччині це зрушення особливо помітне. Майже три чверті військової техніки для України замовляються безпосередньо у промисловості.

Водночас Велика Британія більше покладається на наявні запаси, і лише 22% її військової допомоги надходять із нових замовлень.

Чому підтримка України є вигідною для США

"Допомога, яку надав американський уряд Україні, принесла американській обороні промисловості та американській економіці величезну користь. 70% цієї допомоги було витрачено у Сполучених Штатах", — наголошує колишній радник міністра фінансів США Стівен Ратнер.

Це ж саме стверджує і військовий аналітик Колбі Бадвар. Він підрахував, що ще на початок поточного року американський ВПК отримав близько 58 млрд доларів, а після залучення усіх коштів ця сума сягне понад 80 млрд доларів.

Основні штати-реципієнти оборонних замовлень. Фото: Новини.LIVE

За підрахунками Колбі Бадвара, найбільше отримують підприємства у таких штатах:

Арканзас — 4,7 млрд дол.

Алабама — 3,8 млрд дол.

Пенсільванія — 2,99 млрд дол.

Аризона — 2,79 млрд дол.

Техас — 2,17 млрд дол.

Каліфорнія — 2,17 млрд дол.

Західна Вірджинія — 1,98 млрд дол.

Флорида — 1,75 млрд дол.

Огайо — 1,09 млрд дол.

Міссурі — 969 млн дол.

Аналітик наголосив, що насправді ланцюжок постачання оборонної промисловості охоплює усі 50 американських штатів, кожен з яких у різний спосіб робить свій внесок у створення систем озброєння чи допоміжного обладнання, призначеного для України.

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